В Петербурге открылась выставка «Пулей и словом»

В залах Мариинского дворца 23 апреля развернулась выставка, проникнутая духом мужества и стойкости – «Пулей и словом». Эта выставка, посвященная ленинградским писателям, чьи жизни тесно переплелись с суровой реальностью Великой Отечественной войны, стала ярким событием культурной жизни Санкт-Петербурга. Экспозиция, организованная Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Литературным музеем ХХ век, представляет собой мощный памятник непокорённому духу ленинградцев, воплотивший в себе память о тех, кто, несмотря на ужасы блокады и реалии фронта, продолжал творить, поддерживать боевой дух защитников города и доносить правду о войне до всего мира.

Выставка «Пулей и словом» – это плод совместных усилий Государственного литературного музея «ХХ век» и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, созданный в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и объявленного в России Года защитника Отечества. Это не просто собрание экспонатов, а глубокое погружение в атмосферу блокадного Ленинграда, в мир, где перо и пуля были равноценными орудиями в борьбе за выживание и победу. Посетители выставки могут увидеть рукописи, фотографии, личные вещи писателей, воплощающие их невероятную стойкость и преданность своему делу. Каждый экспонат рассказывает свою историю, историю мужества, творческого самопожертвования и несломленного духа.

За торжественным открытием выставки последовало заседание журналистского клуба «Ловцы слов», где центральной темой стала военная журналистика – её роль в годы войны и её значение в современном мире. Дискуссия, несомненно, была насыщенной и эмоциональной, затрагивая актуальные вопросы профессиональной этики, ответственности и роли СМИ в формировании общественного мнения в условиях военного времени. Участники клуба, несомненно, обсуждали сложные этичекие дилеммы, с которыми сталкиваются военные корреспонденты, а также важность объективного информирования общества и предотвращения распространения дезинформации.

Приветственное слово от председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского зачитал военный корреспондент, депутат Александр Малькевич. В своём обращении Александр Бельский подчеркнул важность сохранения памяти о ленинградских писателях и журналистах, которые, рискуя жизнью, доносили до мира правду о войне, вдохновляли бойцов и поддерживали моральный дух блокадного города. Он подчеркнул, что их вклад в победу не менее значим, чем подвиг солдат на фронте. Их слово, как мощное оружие, способствовало победе над врагом, и их память должна жить в сердцах потомков.

Слова Бельского обретают особое значение сегодня, в условиях специальной военной операции. Современные военные корреспонденты, продолжая дело своих предшественников, также работают в крайне сложных условиях, рискуя своей жизнью, чтобы доносить правду о событиях. Их мужество и профессионализм заслуживают глубокого уважения и признания. Выставка «Пулей и словом» – это не просто ретроспективный взгляд на прошлое, а напоминание о том, что борьба за правду и справедливость продолжается, и роль СМИ в этой борьбе остаётся крайне важной. Выставка призывает задуматься о ценности слова, о силе правды и о важности сохранения памяти о героях, которые отдали свои жизни за Родину.