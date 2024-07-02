Мариинский дворец посетили выпускники школ из Мариуполя

Мариинский дворец, символ петербургской истории и культуры, стал гостеприимным домом для юных гостей из Мариуполя. Эта поездка стала частью давней традиции, когда выпускники школ города-побратима Северной столицы приезжают в Санкт-Петербург на праздник Алых парусов.

В этом году в город на Неве прибыла внушительная делегация - 400 вчерашних школьников, полных надежд и мечтаний о будущем. Инициатором этой поездки стал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Он лично встретил юных гостей, выразив им свою искреннюю радость и заботу.

"Многих из сегодняшних гостей я помню по временам, когда вместе с коллегами работали в Мариуполе. Мы посещали школы, встречались с учащимися и их педагогами. Конечно, мы рады их видеть сегодня здесь, в сердце российского парламентаризма", - поделился своими теплыми воспоминаниями Константин Чебыкин.

Для молодых гостей была организована экскурсия по резиденции петербургского парламента, которая прошла в аудиториях Мариинского дворца, наполненных историей. Сотрудники Музейно-библиотечного просветительского центра Мариинского дворца, настоящие знатоки искусства и истории, с увлечением рассказывали ребятам о значимых событиях, которые происходили в этих стенах, о выдающихся людях, чьи судьбы неразрывно связаны с Мариинским дворцом. Юные гости с интересом слушали о законотворческом процессе, о роли парламента в жизни страны, о том, как принимаются решения, которые влияют на жизнь миллионов людей. Экскурсия стала для них путешествием во времени, открыв неизвестные страницы истории Санкт-Петербурга и России.

Завершилась экскурсия в библиотеке Мариинского дворца, где ребята смогли выбрать для себя книги, которые привлекли их внимание. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с любовью и заботой подобрали литературу, рассчитанную на разные возрастные категории и интересы. Это были яркие книги с занимательными историями, увлекательными приключениями, познавательными фактами, способные пробудить в юных читателях любовь к книгам и к знаниям.

Поездка в Санкт-Петербург стала для ребятам из Мариуполя не только ярким событием, но и важным этапом в их жизни. Они увидели красоту и величие Северной столицы, познакомились с историей и культурой России, получили незабываемые впечатления и новые знания.