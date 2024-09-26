В Мариинском дворце открылась фотовыставка «Россия – Китай: дружба»

В торжественной обстановке Мариинского дворца, одного из самых красивых и знаковых зданий Санкт-Петербурга, состоялось открытие фотовыставки "Россия – Китай: дружба". Мероприятие было приурочено к знаменательной дате – 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также к Перекрестным годам культуры 2024 – 2025, которые обещают стать ярким событием в культурной жизни двух стран.

В фойе Мариинского дворца собрались представители политических, культурных и деловых кругов Санкт-Петербурга, а также гости из Китая. Атмосфера была наполнена духом дружбы и взаимопонимания. Церемонию открытия приветственным словом открыл депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов, подчеркнувший важность укрепления российско-китайских отношений на всех уровнях, в том числе в области культуры.

К собравшимся также обратился заместитель Генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Сяоцин, который поделился своими размышлениями о том, как культурный обмен способствует укреплению межгосударственных связей и взаимопонимания между народами. В своем выступлении он отметил роль фотовыставки в демонстрации богатой истории и многогранной культуры двух стран, а также в создании моста между двумя народами, позволяющего лучше узнать друг друга и найти точки соприкосновения.

Сама выставка представляет собой яркую палитру фоторабот петербургских журналистов, которым посчастливилось побывать в Китае по приглашению Генконсульства КНР. В своих фотографиях они запечатлели жизнь китайского народа, его культуру, традиции, красоту природы и архитектурных шедевров. Каждая фотография – это своеобразное послание, рассказ о Китае, увиденном глазами русских фотографов.

В целом, фотовыставка "Россия – Китай: дружба" – это не просто выставка фотографий, это яркий символ дружественных отношений между нашими странами, подтверждающий, что Россия и Китай – это не просто соседи, но и надежные партнеры, связанные общими интересами и стремлением к мирному сосуществованию.