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Питерец.ру » Культура » Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы»

Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РИА Новости
В Петербурге сегодня, 31 марта, открылась фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы». 

В Санкт-Петербурге 31 марта состоялось торжественное открытие фотовыставки под названием «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы». Эта выставка, представляющая собой мощный визуальный рассказ о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении, основана на уникальных фотографиях, сделанных военными корреспондентами Совинформбюро. Снимки, обладающие невероятной силой эмоционального воздействия, запечатлели не только ужасы войны, но и неустанный труд советских людей, как на фронте, так и в тылу, а также их участие в возрождении разрушенной фашистами Европы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул высокую значимость выставки для сохранения исторической памяти. Он отметил, что фотографии военных корреспондентов, рисковавших жизнью ради правды, являются бесценным свидетельством тех событий, живым документом, противостоящим попыткам переписать историю и предать забвению подвиги советских воинов и тружеников тыла. Беглов акцентировал внимание на том, что выставка не просто демонстрирует прошлое, но и проводит параллель с современностью, подчеркивая непрерывность борьбы с нацизмом и активную помощь России в восстановлении освобожденных от фашистской оккупации территорий, в частности, города-побратима Мариуполя. Он выразил глубокое уважение и благодарность героям-военкорам, чьи снимки стали летописью эпохи.

Выставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы» представляет собой масштабный проект, включающий в себя более 8000 экспонатов из архива МИА «Россия сегодня». Это позитивы, негативы и фотопластины, сделанные в период с 1944 по 1945 год, многие из которых являются всемирно известными и до сих пор поражают своей эмоциональной глубиной и документальной точностью. Фотографии не только показывают масштабы разрушений, нанесенных войной, но и рассказывают о нелегком, но героическом труде по восстановлению народного хозяйства Советского Союза и европейских стран, освобожденных Красной Армией.

Экспозиция раскрывает малоизвестные страницы истории, проливая свет на разнообразные аспекты послевоенного периода. В частности, выставка демонстрирует важную роль Советской Армии в восстановлении разрушенной инфраструктуры европейских городов, подробно освещает участие советских специалистов в восстановительных работах, а также показывает процесс создания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) – важного этапа в послевоенном сотрудничестве стран социалистического лагеря. На фотографиях запечатлены лица простых людей – солдат, рабочих, женщин и детей, переживших ужасы войны и вложивших свой труд в восстановление мирной жизни. Эти лица, запечатленные на снимках военных корреспондентов, являются живым воплощением стойкости, мужества и надежды на будущее.

Выставка выполнена в гибридном мультимедийном формате, сочетающем в себе традиционные фотографии с современными технологиями для усиления эмоционального восприятия и более полного погружения посетителей в исторический контекст. Использование мультимедийных элементов позволяет не только просто просмотреть фотографии, но и глубоко проникнуться духом того времени, почувствовать атмосферу послевоенного восстановления и понять масштабы подвига советского народа. Каждая фотография – это не просто изображение, а целая история, заслуживающая внимания и глубокого осмысления. Выставка служит напоминанием о ценности мира и о необходимости сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны. Она является призывом к единству и солидарности в борьбе за справедливость и мир во всем мире.

Источник: Администрация Петербурга
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