В Мариинском дворце открылась патриотическая выставка «Жена Героя»

В Мариинском дворце состоялось торжественное открытие патриотической выставки «Жена Героя», посвященной Дню народного единства. Это событие стало данью уважения и поддержки женам, матерям и другим близким военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Выставка представляет собой серию проникновенных фотопортретов, на которых запечатлены лица женщин, чьи мужья, сыновья и братья сегодня защищают нашу Родину. Каждая фотография – это история о любви, верности и стойкости. Женщины, представленные на выставке, не просто ждут своих родных с фронта, они активно поддерживают их, являясь надежным тылом. Многие из них стали волонтерами, собирают гуманитарную помощь, пишут письма и поддерживают боевой дух наших защитников.

На церемонии открытия депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Горшечников зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского. В своем обращении Александр Бельский подчеркнул важность роли семей военнослужащих в достижении Победы. Он выразил глубокую благодарность всем участницам проекта «Жена Героя» за их мужество, терпение и веру в светлое будущее.

Депутат ЗакС СПб Александр Малькевич также присоединился к поздравлениям, выразив восхищение инициаторами и организаторами проекта. Он отметил, что выставка «Жена Героя» – это не просто фотовыставка, это дань уважения всем тем, кто стоит за спиной наших героев, это символ единства и сплоченности нашего народа.

С приветственными словами выступили также депутат Михаил Барышников, автор всероссийского проекта Екатерина Колотовкина, руководитель «Жён Героев» в СПб Эльвира Тихомирова и представители «Молодой гвардии» и волонтерских организаций. Екатерине Колотовкиной была вручена Почетная грамота Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в знак признания ее значимого вклада в патриотическое воспитание молодежи.

Открытие выставки «Жена Героя» в Мариинском дворце стало ярким событием, объединившим представителей власти, общественных организаций и просто неравнодушных людей. Это мероприятие еще раз подтвердило, что мы – единый народ, готовый поддержать своих защитников в трудную минуту. Выставка будет открыта для широкой публики, чтобы каждый желающий мог увидеть и оценить мужество и стойкость женщин, стоящих за спиной наших героев.