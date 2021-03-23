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Питерец.ру » Культура » Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии». К 90-летию коллектива

Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии». К 90-летию коллектива

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
Академический симфонический оркестр продолжит исторический цикл концертов, посвященный 90-летию коллектива

Академический симфонический оркестр продолжит исторический цикл концертов, посвященный 90-летию коллектива, под управлением одного из крупнейших российских дирижеров Владимира Федосеева. В программу войдут сочинения, звучавшие в разные годы в исполнении оркестра под управлением Александра Дмитриева – художественного руководителя коллектива в 1977-2018 годах: Четвертая симфония Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром Дворжака, солист – Алексей Массарский.

Владимир Федосеев более четырех десятилетий возглавляет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, при этом он активно сотрудничает с ведущими мировыми коллективами. Так, Владимир Федосеев – первый приглашенный дирижер оркестра Токийской филармонии, приглашенный дирижер оркестра Баварского радио, Национального филармонического оркестра Французского радио, Симфонического оркестра Финского радио, Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического, оркестров Штутгарта и Эссена, Кливленда и Питтсбурга. С 1997 по 2005 год Владимир Федосеев возглавлял Венский симфонический оркестр.

Карьеру симфонического дирижера Владимир Федосеев начал в оркестре Ленинградской филармонии по приглашению Евгения Мравинского, в Ленинграде состоялся и его дирижерский дебют.

Академический симфонический оркестр был создан в 1931 году как концертный ансамбль Ленинградского радиокомитета. Именно он – еще не будучи филармоническим – 9 августа 1942 года осуществил в осажденном Ленинграде, в Большом зале филармонии, знаменитую «блокадную» премьеру Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича под управлением Карла Элиасберга. В силу того, что первые десятилетия работы коллектива проходили в живом радиоэфире, требовавшем стремительного освоения широчайшего репертуара, в том числе – и исполнения только что написанной музыки, он до сих пор сохраняет эту открытость новому, каждый сезон исполняя современные сочинения – например, в сезоне 2020/2021 запланированы мировые премьеры симфоний Слонимского, исполнение музыки Пендерецкого, Адамса, Баснера, Радвиловича.

Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии отметит 90-летие в 2021 году. Цикл, посвященный этой дате, объединяет программы, звучавшие в исполнении коллектива в разные десятилетия под управлением его главных дирижеров: программой Николая Рабиновича (главный дирижер с 1950 по 1953 год) продирижировал в январе Василий Синайский, программу Арвида Янсонса (главный дирижер с 1964 по 1967 год) в начале марта проведет Николай Алексеев. Завершится цикл 22 июня легендарной программой Карла Элиасберга (главный дирижер в 1936-1949-м и 1954-1957-м годах), когда под управлением Владимира Альтшулера Академический симфонический оркестр исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

Цикл концертов «Академический симфонический оркестр филармонии. К 90-летию коллектива

Из программ А.С. Дмитриева - главного дирижера оркестра в 1977-2018 годах

Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Владимир ФЕДОСЕЕВ

Солист – Алексей МАССАРСКИЙ

ДВОРЖАК. Концерт для виолончели с оркестром                                                             

ЧАЙКОВСКИЙ. Симфония № 4

Источник: Филармония
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