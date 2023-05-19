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Питерец.ру » Культура » Hard Rock Orchestra представляет: самое жаркое событие июня в Санкт-Петербурге!

Hard Rock Orchestra представляет: самое жаркое событие июня в Санкт-Петербурге!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
muse2023.ru
Hard Rock Orchestra представляет: самое жаркое событие июня в Санкт-Петербурге!

11 июня 2023 года, в клубе «Космонавт» струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит все хиты легендарной группы MUSE.
В честь 45-летнего юбилея фронтмена группы MUSE, вокалиста, гитариста, клавишника и композитора,  Мэттью Беллами, Hard Rock Orchestra порадует фанатов шедеврами из разных альбомов, начиная с дебютного «Showbiz» и прорывного «Absolution», заканчивая триумфальным «Drones» и свежайшими песнями с пластинки «Will of the People».
Hard Rock Orchestra — это камерный проект симфонического рок- оркестра RockestraLive. Это совершенно новый взгляд на исполнение рока, яркая обработка мировых хитов на классических инструментах.  

Туры по городам России, концерты на одной из главных площадок страны – сцене Государственного Кремлевского Дворца, положительные отзывы и одобрения от музыкальных групп и лейблов, репертуар свыше 250 мировых рок-хитов – все это заслуженно позволяет сказать, что такой вечер Вам запомнится надолго!
Подарите себе приятные воспоминания на долгое время, заряжайтесь энергией вместе с Muse и Hard Rock Orchestra. 
Купить билет: https://muse2023.ru/

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