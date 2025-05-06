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Питерец.ру » Культура » В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра

В Эрмитаже состоится концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Концерт «Времена года» А. Вивальди в исполнении Балтийского симфонического оркестра

В этот дивный вечер, словно по мановению волшебной палочки, "Времена года" Антонио Вивальди, этот вечный гимн природе, зазвучат в неповторимой интерпретации Балтийского симфонического оркестра. "Четыре сезона", бессмертное творение венецианского гения, чьи сонеты, как шепчут легенды, вышли из-под его же пера, – одно из самых любимых произведений в мире классической музыки.

Имя Вивальди для многих неразрывно связано именно с этим циклом, где зимняя стужа и осенняя грусть, весеннее пробуждение и летняя нега живописно запечатлены в звуках, погружая слушателя в калейдоскоп сменяющих друг друга сезонов. Le quattro stagioni, цикл концертов для скрипки с оркестром, первые четыре концерта из опуса "Спор гармонии с изобретением", – это не просто музыка, это путешествие во времени и пространстве, написанное не позднее 1720 года. Классическая итальянская форма, где быстрые части обрамляют медленную, и сонеты, предваряющие каждый концерт, делают это произведение образцом программной музыки, вершиной барокко и жемчужиной мирового репертуара.

Балтийский симфонический оркестр, рожденный в 2010 году, объединил лучших музыкантов Северной столицы для исполнения шедевров оперно-симфонической музыки. Стремясь к совершенству, оркестр выражает глубину и многогранность бессмертных произведений, а творческая свобода является его визитной карточкой. Репертуар оркестра, богатый и разнообразный, включает в себя как отечественные, так и зарубежные шедевры. Помимо концертов, оркестр активно участвует в записи музыки для кино и видеоигр.

Начало этого незабываемого вечера в 20:00.

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