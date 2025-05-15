В пространстве «СреДа!» открылась выставка современного плакатного искусства

В общественном пространстве «СреДа!» состоялось торжественное открытие экспозиции, представившей 150 работ, отобранных в рамках конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова.

Организаторами конкурса выступили добровольческий отряд «Тигр» совместно с арт-проектом «Журнал «Судьба». По мнению организаторов, данное мероприятие стало важным шагом в развитии и популяризации плакатного искусства на территории Российской Федерации. Отмечается, что советские плакаты являлись значимым явлением в мировой культуре, и современное переосмысление этого опыта обладает большим потенциалом. Подтверждением тому служит широкий интерес к конкурсу: было получено около 3200 работ от 2200 авторов из 84 регионов России и других стран.

Наибольший интерес вызвали номинации, посвященные патриотической и социальной тематике. Среди них: «Наша победа», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «СВОи», посвященная героям современности, «Важно!», отражающая актуальные вопросы, волнующие авторов, и «Наша гордость», посвященная значимым для художников событиям и ценностям.

На открытии выставки присутствовали депутат Государственной Думы Михаил Романов, руководитель петербургского исполкома партии «Единая Россия» Александр Серавин, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв, Вера Сергеева и Константин Чебыкин, депутаты муниципальных советов, жители блокадного Ленинграда и участники специальной военной операции.

Генеральный директор «АСК «Форвард» и руководитель проекта «Журнал «Судьба» Михаил Ковалев подчеркнул, что плакаты являются эффективным инструментом влияния и продвижения идей, успешно использовавшимся в Советском Союзе, и в настоящее время происходит возрождение этого искусства.

В рамках мероприятия представители партии «Единая Россия» наградили победителей конкурса «Время смыслов» из Санкт-Петербурга в различных номинациях и вручили им дипломы.

Александр Серавин отметил важность визуального представления идей для вдохновения людей на позитивные действия. Он выразил благодарность Михаилу Ковалеву за привлечение талантливых художников и дизайнеров к созданию патриотических плакатов и выразил надежду, что посетители выставки найдут в этих работах отражение своих ценностей и чувств.