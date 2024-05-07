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Питерец.ру » Общество » Проблемы отцовства обсудят в общественном пространстве «СреДА!»

Проблемы отцовства обсудят в общественном пространстве «СреДА!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Проблемы отцовства обсудят в общественном пространстве «СреДА!»

Балтийский гуманитарный институт, НКО «Здоровая семья» и проект «Отцы-Отечество» при поддержке руководителя регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Сергея Боярского и депутата Госдумы, заместителя председателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова проводят в Санкт-Петербурге круглый стол «Юридическая база укрепления отцовства в Российской Федерации».

Время: 10 мая 2024, 12:00

Место: Конногвардейский бульвар, д.4, подъезд 3, общественное пространство «СреДА!»

Участники мероприятия обсудят современные проблемы отцовства в ракурсе демографических процессов и состояния российской семьи, дадут оценку юридической базе, обеспечивающей укрепление статуса и роли отца в семье и обществе, сформулируют предложения по совершенствованию российского законодательства в интересах поддержки отцовства, укрепления института семьи и ответственного отношения к потомству.

Выводы круглого стола будут переданы депутатам-единороссам Государственной Думы для дальнейшего анализа и возможных законодательных инициатив.

Проект «Отцы-Отечество» инициирован общественниками в рамках Года семьи в России. Проектом предусмотрена серия мероприятий, посвященная вопросам отцовства.

Источник: Единая Россия
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