Фотовыставка «Ангел по имени Мама!»

Общественные приёмные партии «Единая Россия» по всей стране проводят фотоконкурс "Ангел по имени Мама". Любой желающий может прислать фотографии своей мамы. Конкурс стартовал 17 ноября. Отбор лучших работ проходит в номинациях "Мамины глаза", "Мамы разные нужны, мамы разные важны", "Что ни бабушка, то супер", "Мама как пуговка — на ней всё держится" и "Мы вместе!".

Более 70 работ, присланных на конкурс петербуржцами, размещены в общественном пространстве «СреДа!» на Конногвардейском бульваре.

Торжественное открытие этой фотовыставки состоится с участием заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Государственной Думы, председателя комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Анны Юрьевны Кузнецовой.

В мероприятии также примут участие руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Законодательного Собрания Петербурга Елена Киселева и участники фотоконкурса – авторы конкурсных работ.

Вместе они дадут старт открытому голосованию по выбору победителей конкурса.

Напомним, Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина период 2018 – 2027 гг. объявлен в России «Десятилетием детства». Его ключевые задачи – поддержка материнства и детства, пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительского воспитания. Этим задачам в полной мере отвечает приуроченный ко Дню матери фотоконкурс «Ангел по имени Мама!».

Начало мероприятия: 25 ноября, 11:30

Адрес: Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, 1-й этаж