ента новостей

16:15
На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП
14:42
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
13:42
Петербургские резервисты завершили первый этап боевой подготовки
12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
12:38
Выставка «ЭтноМиражи»
12:19
Задержан начальник Центра военно-врачебной экспертизы Горвоенкомата
12:13
Выставка «Голос городов»
11:01
Иранский чиновник признал, что протестующих студентов помещают в психиатрические учреждения
10:47
В Красногвардейском районе мужчина в очках поджег иномарку
10:42
Ирина Волк: В Петербурге полицейскими установлены подозреваемые в кражах денег из банкоматов
10:38
Для студентов ИЭФ СПбГМТУ организовали экскурсии на АО «Адмиралтейские верфи»
10:35
В Петербурге задержан мошенник, обманувший заказчицу мебели
10:33
В Кировском районе ищут преступников, совершивших разбойное нападения
10:29
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадал ребенок
10:26
Эрмитаж удалил профиль экскурсовода-нацистки Шепелевой – СМИ
09:22
На трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга
07:42
Европа все еще может получать газ
07:27
Выявили мошенничество с военными билетами
07:23
Путин передал детям арбузы и дыни
19:01
Новая «Скандинавия» подходит к Выборгу
18:53
Акция «Тепло для солдат»
18:51
Парламентарии помогли мобилизованным официально оформить отношения с избранницами
18:45
Суд Мьянмы продлил срок тюремного заключения Аун Сан Су Чжи до 26 лет
18:38
Александр Бельский: Мы должны грамотно сбалансировать экономический курс
18:35
В Корабелке прошло заседание Наблюдательного совета ПИШ СПбГМТУ
18:34
В Ленобалсти задержали квартирных воров
18:33
Беглов рапортует о низком уровне безработицы на фоне пустых бизнес-центров и пустующих площадей — СМИ
18:04
Полицейскими задержан 20-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки
18:02
Победа студентки Корабелки в соревнованиях по джиу-джитсу
16:17
В СПбГУ презентовали уникальное издание «Петергоф, помнящий Петра»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Голос городов»

Выставка «Голос городов»

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
В музее современного искусства Эрарта открылась выставка победителей конкурса «Голос городов»

13 октября в музее современного искусства Эрарта открылась выставка победителей конкурса «Голос городов», в котором приняли участие более 130 авторов со всей России.

 

Выставка «Голос городов» — это итог уже третьего совместного конкурса ВКонтакте и музея Эрарта для непрофессиональных и начинающих художников. В этот раз тема сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. Кураторы музея и ВКонтакте предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора до футбольной коробки, расписанной граффити, и той самой хрущевки, где прошло детство. Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений.

Банальность названия, напоминающего газетный штамп, не помешала получить живой отклик. В выставке примут участие более 130 авторов не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Победители конкурса прошли серьезный отбор — организаторы отсмотрели более 1 600 работ в разных техниках:

«Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку и убедились, что ценность проекта «Голос городов» в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность «выйти» к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша с ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы», — комментирует Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта.

Конкурс, организованный ВКонтакте и музеем Эрарта, призван помочь непрофессиональным и начинающим художникам заявить о себе на широкую аудиторию: произведения победителей представлены в крупнейшем частном музее современного искусства в России. В экспозицию вошли работы, которые, по мнению организаторов, наиболее глубоко раскрывают размышления авторов об урбанистике и месте человека в городе. Для участия в проекте участники публиковали работы в своем сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta22.

«Проект с Эрартой — удивительный, три года назад, когда мы впервые рассказывали об идее сделать open call художников в социальной сети, команда Эрарты неожиданно согласилась на эту авантюру. Для непрофессионального художника или юного дарования, начинающего карьеру выставочный опыт — уникальная возможность. Нам удалось создать путь из онлайна в оффлайн для талантов платформы.

Все это выросло в уникальный проект и третий год подряд мы вместе с музеем современного искусства Эрарта открываем для аудитории новые имена. Планируем масштабировать идею продвижения талантов и давать возможность ещё большему количеству авторов заявлять о себе», — Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте.

В рамках совместного проекта Эрарта и ВКонтакте на протяжении нескольких лет помогают талантливым людям заявлять о себе. В 2020 году экспозиция на тему «Я, обо мне, про меня» собрала работы 97 художников из разных городов страны, а прошлой осенью авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница».

Голос городов. Выставка художников проекта ВКонтакте с авторами

Даты проведения выставки: 13 октября 2021 — 13 ноября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2022, 16:17
Музей Эрарта и ВКонтакте запустили конкурс для непрофессиональных художников
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
24-12-2016, 20:05
Открылась выставка Айвазовского
22-05-2019, 13:21
Выставка работ студентов-художников «Поэтический Петербург»
29-07-2022, 11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
6-03-2017, 08:31
В Русском музее открылась новая выставка

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 16:15
На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП
0
68
Сегодня, 12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
0
70
Сегодня, 10:29
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадал ребенок
0
115
Вчера, 12:13
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
Наверх