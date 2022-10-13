13 октября в музее современного искусства Эрарта открылась выставка победителей конкурса «Голос городов», в котором приняли участие более 130 авторов со всей России.

Выставка «Голос городов» — это итог уже третьего совместного конкурса ВКонтакте и музея Эрарта для непрофессиональных и начинающих художников. В этот раз тема сформировалась благодаря тренду на ностальгию в популярных сообществах. Кураторы музея и ВКонтакте предложили авторам поделиться размышлениями о жизни в городе и опубликовать свое видение этой темы. Художникам-любителям удалось найти вдохновение в окружающем их пространстве — во всем, что уже стало частью нашего культурного кода: от романтики двора до футбольной коробки, расписанной граффити, и той самой хрущевки, где прошло детство. Практически каждый человек, обсуждающий в социальной сети уборку снега, цены на коммунальные услуги или пробки на дорогах, примеряет на себя роль урбаниста. Выставка предлагает посетителям щедрый материал для подобных размышлений.

Банальность названия, напоминающего газетный штамп, не помешала получить живой отклик. В выставке примут участие более 130 авторов не только из Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Победители конкурса прошли серьезный отбор — организаторы отсмотрели более 1 600 работ в разных техниках:

«Нам очень приятно, что уже в третий раз конкурс вызывает большой интерес у непрофессиональных художников. Мы считаем, что с темой попали в точку и убедились, что ценность проекта «Голос городов» в том, что он дал непрофессиональным и начинающим художникам возможность «выйти» к зрителю, а музею — найти и представить талантливых авторов. Более того, наша с ВКонтакте выставка позволит посетить сразу несколько десятков городов по всей России и предложит более сотни маршрутов для прогулки. Мы надеемся, что все посетители музея Эрарта, которые увидят эту выставку, получат такое же удовольствие, как и мы», — комментирует Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея Эрарта.

Конкурс, организованный ВКонтакте и музеем Эрарта, призван помочь непрофессиональным и начинающим художникам заявить о себе на широкую аудиторию: произведения победителей представлены в крупнейшем частном музее современного искусства в России. В экспозицию вошли работы, которые, по мнению организаторов, наиболее глубоко раскрывают размышления авторов об урбанистике и месте человека в городе. Для участия в проекте участники публиковали работы в своем сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta22.

«Проект с Эрартой — удивительный, три года назад, когда мы впервые рассказывали об идее сделать open call художников в социальной сети, команда Эрарты неожиданно согласилась на эту авантюру. Для непрофессионального художника или юного дарования, начинающего карьеру выставочный опыт — уникальная возможность. Нам удалось создать путь из онлайна в оффлайн для талантов платформы. Все это выросло в уникальный проект и третий год подряд мы вместе с музеем современного искусства Эрарта открываем для аудитории новые имена. Планируем масштабировать идею продвижения талантов и давать возможность ещё большему количеству авторов заявлять о себе», — Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте.

В рамках совместного проекта Эрарта и ВКонтакте на протяжении нескольких лет помогают талантливым людям заявлять о себе. В 2020 году экспозиция на тему «Я, обо мне, про меня» собрала работы 97 художников из разных городов страны, а прошлой осенью авторам предложили поразмышлять на тему «Моя страница».

Голос городов. Выставка художников проекта ВКонтакте с авторами

Даты проведения выставки: 13 октября 2021 — 13 ноября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург