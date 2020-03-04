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Питерец.ру » Культура » Выставка «Интро»

Выставка «Интро»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Музее современного искусства АРТМУЗА состоится выставка работ молодой художница Ксении Кимлык «Интро»

Основным интересом и опорной точкой работ автора является человек, его эмоциональная и духовная составляющие, характер и индивидуальность. Автор стремится передать не только внешние черты, но и уловить внутреннее движение души. В своей работе Ксения использует как традиционные материалы (акварель, карандаш, масло, уголь, пастель, акрил), так и современные (цифровая живопись).

«Интро» – это взгляд, обращенный внутрь. Это видение и восприятие мира через язык рисунка и живописи, на котором автор говорит со зрителем, привлекая его к диалогу и предоставляя ему возможность интерпретировать значение работ на основании собственного чувственного опыта.

Ксения Кимлык - победитель 5-го Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать 2018-2019» в номинации «Приз зрительских симпатий».

Музей современного искусства АРТМУЗА

8 марта - 1 апреля

Вернисаж 10 марта в 19-00

Галерея «Design club», 2 эт., 0+

Источник: АРТМУЗА
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