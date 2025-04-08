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Питерец.ру » Культура » Открытие выставки «Жена космонавта»

Открытие выставки «Жена космонавта»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Любовь, которая преодолевает космические расстояния: открытие выставки «Жена космонавта» с Натальей Борисенко

15 апреля в 13:00 в атриуме музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» состоится открытие выставки «Жена космонавта: «Там, где любовь, будет всё по плечу!» и дружеская встреча с ее автором, Натальей Борисенко — супругой Героя России, лётчика-космонавта Андрея Борисенко.

На встречу приглашены члены семей военнослужащих-участников СВО
и представители общественных организаций Санкт-Петербурга, студенты и сотрудники социальных учреждений.

Участники в живом разговоре с Натальей Александровной смогут получить ответы на свои вопросы, например, такие: как справляются с тревогой жены космонавтов, когда их любимый человек в космосе? Поддерживают ли друг друга? Чем занимаются в свободное время?...

Будет интересно!

Выставка продлится до 20 апреля. Вход свободный.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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