В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»

9 апреля в 18.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится открытие выставки «Один день в космосе», приуроченной к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Шесть десятилетий отделяют нас от того дня, когда вся планета с трепетом и замиранием сердца следила за событием, которым Россия не перестанет гордиться никогда. Юрий Гагарин изменил не только научное знание о космическом пространстве, но и помог миллионам людей поверить в себя, почувствовать силу и мировое влияние своей страны.

Посетители смогут полностью «погрузиться» в космическую среду, их ждет знакомство с траекторией полета космического корабля, различными космическими явлениями, историей отечественной космонавтики, экипировкой космонавтов и даже с растительным миром внеземного пространства. Экспозиция поможет понять, как устроена Солнечная система, а при помощи виртуальных очков и интерактивного оборудования испытать все ощущения покорителей космоса.

Специальные эффектные фотозоны с тантамаресками позволят гостям выставки создать оригинальные «фотошедевры» для аватарок.

В программе торжественного открытия выступление эстрадно – симфонического оркестра «Olympic Symphone Orchestra» и визуальное космическое шоу.

Выставка продлится до 30 апреля 2021 года.

Вход на выставку свободный.

Возрастное ограничение 0+