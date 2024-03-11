Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»

15 марта 2024 года в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Россия – Крым – Моя история», посвященной 10-летию воссоединения Крыма с Россией.

На выставочных стендах представлена информация о коренных положительных изменениях, которые произошли на полуострове после 2014 года и продолжаются по сей день – восстановление инфраструктуры и памятников культурного наследия, развитие Черноморского флота ВМФ России и возрождение судостроения, повышение качества жизни крымчан благодаря модернизации системы здравоохранения.

Продолжением выставки является мультимедийный проект, расположенный в одной из экспозиций Исторического парка «Россия – моя история» и знакомящий посетителей с интересными фактами о Крыме: об отличительных географических и природных особенностях Крымского полуострова, о городах, расположенных на нем и многих других увлекательных фактах одного из самых живописных мест нашей страны.

Вход на уличную выставку – свободный.

Вход на мультимедийную выставку – по билету в экспозицию.

Выставка продлится до начала апреля 2024 года.