Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»

28 апреля в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»

Мультимедийная экспозиция откроется в преддверии Дня Победы в рамках проекта «Творцы Великой Победы».

Выставка приурочена к дню памяти Валентины Степановны (скончалась 28 апреля 1993 года) и знакомит с биографией уникальной женщины-авиатора. Валентина Гризодубова установила пять мировых авиационных рекордов и стала первой женщиной в нашей стране, удостоенной звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны она не только сражалась с врагом в небе в качестве командира «мужского» полка дальней авиации, но и возглавляла Антифашистский Комитет советских женщин, объединивший антифашистские женские движения по всему миру.

Экспозиция организована при участии Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ - Женский альянс»

Выставка будет расположена в экспозиции Исторического парка «От великих потрясений к Великой Победе» в зале «ХХ век» и продлится до 23 мая 2021 года включительно.

Вход на выставку по билету в зал «ХХ век».

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