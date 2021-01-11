15 января в 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится открытие выставочного проекта «Мастерская чудес».
Экспозиция познакомит посетителей с волшебным миром рождения театральной куклы. На выставке будут представлены марионетки, тростевые куклы, сложные механизмы, которые придумывают и разрабатывают кукольные мастера. Куклы – герои сказок и эпосов, воплощенные фантазией кукольного мастера, оживут в пространстве Исторического парка.
Обращаясь непосредственно к трудоемкому процессу создания «чуда», посетители смогут вглядеться в эскизы и схемы, выполненные мастером. В экспозиции будут показаны поэтапная кропотливая работа с указанием затраченного времени и те инструменты, которые использует кукольник.
Гости выставки смогут увидеть фотографии кукол, изготовленных по заказу разных театров мира и карту, на которой отмечены города, где «живут» эти куклы и продолжают радовать, смешить или дразнить зрителя.
Выставка представит кукол московского художника, мастера театральной куклы Станислава Хубецова.
В период работы выставки на сайте myhistorypark.ru и на страницах Исторического парка в социальных сетях Исторического пройдут увлекательные онлайн-лекции и мастер-классы, посвященные искусству создания театральной куклы.
Выставочный проект продлится до 31 января 2021 года.
Вход на выставку свободный.