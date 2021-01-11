15 января в 16.00 в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится открытие выставочного проекта «Мастерская чудес».

Экспозиция познакомит посетителей с волшебным миром рождения театральной куклы. На выставке будут представлены марионетки, тростевые куклы, сложные механизмы, которые придумывают и разрабатывают кукольные мастера. Куклы – герои сказок и эпосов, воплощенные фантазией кукольного мастера, оживут в пространстве Исторического парка.

Обращаясь непосредственно к трудоемкому процессу создания «чуда», посетители смогут вглядеться в эскизы и схемы, выполненные мастером. В экспозиции будут показаны поэтапная кропотливая работа с указанием затраченного времени и те инструменты, которые использует кукольник.

Гости выставки смогут увидеть фотографии кукол, изготовленных по заказу разных театров мира и карту, на которой отмечены города, где «живут» эти куклы и продолжают радовать, смешить или дразнить зрителя.

Выставка представит кукол московского художника, мастера театральной куклы Станислава Хубецова.

В период работы выставки на сайте myhistorypark.ru и на страницах Исторического парка в социальных сетях Исторического пройдут увлекательные онлайн-лекции и мастер-классы, посвященные искусству создания театральной куклы.

Выставочный проект продлится до 31 января 2021 года.

Вход на выставку свободный.