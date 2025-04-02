Выставка «Автопортрет во времени и в пространстве» Марии Кулагиной (род.1961) ставит своей целью познакомить зрителей Петербурга с современным изобразительным искусством Москвы. В экспозиции представлены как ранние произведения автора, относящиеся к началу 1990-х годов, так и работы последних лет, что дает возможность проследить динамику её искусства.

В своем творчестве мастер неустанно балансирует на грани между живописью и скульптурой, называя свои произведения «живописными скульптурами» или «скульптурной живописью». Крупноформатные и динамичные пространственные композиции Мария Кулагина создает, как правило, из необычных материалов – картона, гипса, фанеры, досок, проволоки, наполняя образы эстетическим и глубоким философским смыслом о жизненном пути человека, о смысле бытия, о соотношении конечного и бесконечного. Складывается ощущение, что героям в ее работах тесно и они стремительно вырываются за пределы двухмерности, проходят сквозь стены, превращаются в круглую скульптуру и оказываются в реальном пространстве.

На выставке зритель увидит как драма человеческого бытия воплощается в выразительных образах музыкантов, управляемых парящим в воздухе дирижером; застолий и трапез, напоминающих Тайную вечерю; людей, куда-то бегущих, с кем-то сражающихся, что-то несущих, плывущих в лодках, молящихся, поющих, строящих, падающих, поднимающихся.

08 АПРЕЛЯ – 22 ИЮНЯ, 2025

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков