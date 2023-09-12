Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»

Выставка «Обратный адрес» Рашида Доминова (род. 1946) посвящена творчеству известного петербургского автора – живописца, графика и книжного иллюстратора.

Его произведения на выставке переносят зрителя в мир сновидений, воспоминаний детства и грез о волшебных мирах прошлого. Художник легко и непринужденно рифмует времена и эпохи, соединяет разные грани бытия и создает многозначные образы, построенные на основе ассоциаций. В своем искусстве он органично соединяет язык сценографии, художественные особенности восточной миниатюры, пластику Раннего Возрождения и философию символизма.

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков