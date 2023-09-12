ента новостей

15:46
Единоросс Сергей Мачинский победил на довыборах в Законодательное Собрание Ленобласти и другие новости Леноблизбиркома
15:31
В Петербурге отпраздновали День перенесения мощей Александра Невского
14:38
Депутаты предложили направить средства платной парковки на благоустройство районов Петербурга
14:35
Выставка Роберта Лотоша «Истории повседневности»
14:32
Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»
14:30
Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»
14:28
Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»
14:22
В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками
14:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам почти 4,5 млн рублей
14:07
На севере Петербурга задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину
11:55
В Петербурге пенсионер продал квартиру и перевел мошенникам 11 млн рублей
11:52
В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей
11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
11:41
В Шушарах задержан поджигатель автомобилей
10:25
В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения
10:23
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
10:20
В Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино
00:57
Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне – 2023/2024, проиграв клубу АКМ из Тульском области со счётом 0:4
22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
19:59
«Ленинградец» Сергея Кирьякова проиграл в 9-м туре ФНЛ махачкалинскому «Динамо», которое тренирует Курбан Бердыев
19:34
Россияне Даниил Медведев и Вера Звонарёва проиграли свои финалы на Открытом чемпионате США – 2023
18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
16:00
В Ленобласти полицейские прямо на улице помогли появиться на свет новорождённому мальчику
15:42
Губернатор Петербурга и Президент Туркменистана обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической и гуманитарной сферах
15:02
В Ленобласти открылось производство автоприцепов
12:51
В Ленобласти три человека пострадали в ДТП с лосем
11:50
Делегация Корабелки в Китае
10:19
Спасатели пытаются найти выживших в Марокко после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек
09:55
В Ленобласти из иномарки похитили 17 миллионов рублей
22:36
«СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»

Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдет открытие выставки Рашида Доминова «Обратный адрес»

Выставка «Обратный адрес» Рашида Доминова (род. 1946) посвящена творчеству известного петербургского автора – живописца, графика и книжного иллюстратора.

Его произведения на выставке переносят зрителя в мир сновидений, воспоминаний детства и грез о волшебных мирах прошлого. Художник легко и непринужденно рифмует времена и эпохи, соединяет разные грани бытия и создает многозначные образы, построенные на основе ассоциаций. В своем искусстве он органично соединяет язык сценографии, художественные особенности восточной миниатюры, пластику Раннего Возрождения и философию символизма. 

Вернисаж состоится 20 сентября с 17 по 20 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-06-2023, 12:37
Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка»
Сегодня, 14:28
Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»
Сегодня, 14:30
Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»
6-05-2022, 16:39
Выставка «Всматриваясь в лица»
6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»
6-08-2021, 13:35
Выставка «Рисуя жизнь»

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
0
134
Вчера, 22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
0
109
Вчера, 18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
0
124
Вчера, 12:51
В Ленобласти три человека пострадали в ДТП с лосем
Наверх