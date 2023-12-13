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Питерец.ру » Культура » Выставка «Николай Акимов. Мастер ар-деко»

Выставка «Николай Акимов. Мастер ар-деко»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
spbcult.ru
Работы в стиле ар-деко покажут в антикварной галерее «Петербург»

22 декабря в антикварной галерее "Петербург" будет представлена уникальная выставка ранних работ Николая Павловича Акимова, выдающегося художника и театрального режиссера. Эта редкая коллекция графических произведений, созданных в 1920-1930-х годах, включает более 70 работ, большинство из которых никогда ранее не были показаны публике.

Выставка под названием "Николай Акимов. Мастер ар-деко" познакомит зрителей с творческим наследием Акимова, который был учеником известных "мирискусников" Добужинского, Яковлева и Шухаева. Он был не только блестящим графиком, сценографом и дизайнером, но и выдающимся педагогом. Среди его учеников были такие известные художники, как Целков, Кулаков и Михнов-Войтенко.

Акимов получил особую известность в качестве театрального режиссера, возглавляя Ленинградский театр Комедии (сейчас Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Акимова) на протяжении многих лет. Однако, прежде всего, он позиционировал себя как художник, и его ранние годы творчества были связаны с книжной графикой. Акимов создавал обложки и иллюстрации для различных советских издательств, включая прославленное петербургское издательство "Academia".

На выставке "Николай Акимов. Мастер ар-деко" в антикварной галерее "Петербург" будут представлены макеты и эскизы обложек, иллюстрации, элементы оформления книг, плакаты и афиши, театральные эскизы, работы для кино и дизайн-проекты. Эти работы отражают оригинальный творческий стиль Акимова и раскрывают новые аспекты искусства этого великого мастера. Его художественное видение отличается ироничностью и аллегоричностью создаваемых сюжетов и образов, а также обладает театральной метафоричностью. Особенно ярко в графических работах Акимова проявляются характерные черты и стилистические особенности ар-деко.

Цель выставки - показать малоизвестные произведения Николая Павловича Акимова, относящиеся к его раннему периоду творчества, и познакомить зрителей с уникальным графическим наследием художника, где можно увидеть характерные черты стиля ар-деко. Эта выставка станет настоящим событием для любителей искусства и истории. Уникальность представленных работ Акимова заключается в их редкости и значимости. Многие из этих произведений никогда ранее не были доступны для публичного просмотра, поэтому это отличная возможность узнать о творчестве этого выдающегося художника и его вкладе в развитие искусства.

Выставка "Николай Акимов. Мастер ар-деко" пройдет с 22 декабря в антикварной галерее "Петербург". Не упустите возможность увидеть эти редкие и великолепные произведения искусства и окунуться в мир творчества Николая Павловича Акимова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Культуре Петербурга
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