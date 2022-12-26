Выставка «Необъективная реальность»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Татьяны Михайлик. «Необъективная реальность» — это своего рода путешествие в метафизическое зазеркалье художниц.

Субъективная реальность раскрывается в тихих созерцательных картинах московской художницы Татьяны Михайлик. Наша современница более 40 лет занимается живописью, путешествуя во времени и пространстве. Она словно живет в нескольких временных пластах одновременно: от эпохи Возрождения до наших дней. К каким бы периодам истории и культуры ни отсылали работы автора, каждая из них — будто внутренний автопортрет, проявляющийся в образах цветов, птиц, плодов и других изысканных фрагментах бытия.

Татьяна Михайлик пишет о своем творческом методе так: «Человек — одновременно свидетель и субъект своей реальности, многослойной и многомерной. Изучать ее и постигать в меру своих сил — это и удовольствие, и профессиональный интерес. Из этого складывается мой мир, все мои дни... Я ищу визуализацию соприкосновения разных культур, событий и состояний. Искусство всегда субъективно. Нужно только наблюдать, изучать, менять стереотипы, пока не поймешь, что из событий, слоев и переплетений складывается решение. Самое ценное в таких размышлениях — когда все соединяется в несоединимом. Это похоже на игру, на мой взгляд. Короткое мгновение, в котором появляется ощущение реальности. Это мгновение может стать картиной, которую я иногда не могу объяснить».

В работах Татьяны Михайлик, насыщенных культурными аллюзиями и субъективными ассоциациями, выражающих события внутренней жизни личности, есть также и то, что нужно не только понимать, но и ощущать. В них остается какая-то щемящая тайна. Картины автора — не просто в той или иной степени хорошо организованные визуальные объекты, построенные на взаимодействии отдельных фрагментов изображаемого, на игре ракурсов и инверсиях элементов композиции. Это не просто живописные коллажи, совмещающие разноплановые пространства, цвета и символы, но и своего рода поэтические страницы внутренней биографии, выходящей за рамки текущего бытового времени. Отдельные сюжеты Татьяны Михайлик навеяны античной и средневековой литературой, ранней музыкой. Но ее работы — это вовсе не иллюстрирование литературы, а скорее умение жить во многих эпохах одновременно, визуализация складывающихся поэтических образов. Картины со сложносочиненными композиционными структурами и словно зашифрованными смыслами в экспозиции чередуются с «прямыми» изображениями: то женским портретом из XVII века, то с предметами-символами традиционной японской культуры, то с почти античным виноградом, то с барочно пышными букетами цветов. Все эти образы и фрагменты составляют своего рода пазл внутренней жизни автора — пленника современности.

Музей современного искусства Эрарта

11 января 2023 — 09 апреля 2023