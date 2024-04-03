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Питерец.ру » Культура » Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»

Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется новая живописная выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»

5 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется новая живописная выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»! Это
уникальная возможность окунуться в мир реализма и символизма, прекрасных чувств и светлых мыслей!

Выставка "С первого взгляда" представляет собой две части единого целого в творчестве художницы: реализм и символизм. Реализм Аллы Калачевой передает красоту окружающего материального мира, в то время как символизм отображает чувства, мысли, поиск и размышления. Выставка будет интересна всем любителям прекрасного, так как в работах художницы можно обнаружить элементы мистицизма и попытки концептуального осмысления реальности.

Алла Калачева - талантливый художник, чье творчество вызывает восхищение и восторг. Ее работы пронизаны глубоким смыслом и красотой, заставляя зрителей задуматься и увлечься. Художница исследует различные аспекты человеческого бытия через призму своего таланта, создавая произведения, которые оставляют незабываемые впечатления.

13 работ автора участвовали в выставке «Le Carrousel du Louvre», которая проходила в Лувре (Париж) в 2017году, Россию представляли 5 художников, среди которых Алла Калачева. Творчество художника Аллы Калачевой – это особое явление в современном искусстве. Все ее картины наделены философским подтекстом, художник, используя аллегорию, различные образы, цвет и свет, показывает зрителю множество смыслов, идей, показывает свой особый взгляд на мир, который, безусловно, наполнен любовью. Художник будто переходит тонкую грань, отделяющую реальную действительность от мира мыслей, чувств, эмоций.
На ее полотнах нет традиционного реалистичного толкования вещей. Чтобы уловить суть и правильно понять авторский замысел, зритель должен отказаться от шаблонного мышления, именно поэтому картины Аллы Калачевой так притягивают.
Музей современного искусства «Артмуза»
Галерея «Лекционный угол»
Живопись.
5 апреля – 5 июня 2024г
Вернисаж: 5 апреля в 19:00

Источник: АРТМУЗА
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