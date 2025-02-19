В правительстве Ленобласти открылась выставка «Свой Герой»

В выставочном зале правительства Ленинградской области распахнула свои двери трогательная и масштабная экспозиция «Свой Герой», посвященная подвигу защитников Отечества. Выставка, приуроченная к Году защитника Отечества в России и Году Команды Победы в Ленинградской области, представляет собой уникальную коллекцию из 32 портретов, созданных юными художниками из детских школ искусств региона. Работы ребят – это не просто изображения, а глубоко эмоциональные и проникновенные отражения судеб героев, вдохновлённых подвигами старших поколений. Среди изображенных – представители разных поколений защитников Родины, связанные неразрывной нитью мужества и преданности.

Экспозиция включает в себя портреты участников Великой Отечественной войны: пекаря, выстоявшего в блокадном Ленинграде – символ невероятной стойкости и выживания в условиях нечеловеческих страданий; поэта-фронтовика, чьи стихи, возможно, согревали сердца солдат на передовой и стали летописью военных лет; санинструкторов, символизирующих самоотверженность и сострадание на поле боя, спасавших жизни под градом пуль; танкистов, вписавших свои имена в историю железных громов и освободительных битв. Отдельное место занимает портрет фронтового священника, олицетворяющего духовную поддержку и веру в победу во время тяжелейших испытаний. Его образ напоминает о важной роли церкви в поддержании боевого духа армии.

Но выставка не ограничивается героями минувшей войны. Значительная часть экспозиции посвящена участникам Специальной военной операции. Портреты современных бойцов – это отражение их мужества, готовности защищать Родину и веры в справедливость своего дела. Художники старались передать не только внешнее подобие, но и внутреннюю силу, уверенность и готовность к самопожертвованию. Эти работы демонстрируют преемственность поколений, связь времен и показывают, что патриотизм и готовность защищать свою страну актуальны во все времена.

Участие в создании выставки приняли талантливые учащиеся детских школ искусств из различных районов Ленинградской области: Волосовского, Выборгского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов, а также Гатчинского муниципального и Сосновоборского городского округов. Это демонстрирует широкий охват проекта и вовлечение детей из разных уголков региона. Работа над портретами стала для юных художников не только творческим занятием, но и уроком патриотизма и исторической памяти.

После завершения экспозиции в правительстве Ленинградской области, выставка «Свой Герой» отправится в путешествие по районам региона, чтобы ещё больше людей смогли увидеть эти удивительные работы и почтить память героев, отдавших свои жизни за Родину.