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Питерец.ру » Культура » Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества

Выставка «Художники России – Героям Отечества», приуроченная ко Дню Защитника Отечества

0
22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
«Художники России – Героям Отечества» выставка картин, приуроченная ко Дню Защитника Отечества в Историческом парке «Россия – Моя история»

22 февраля 2024 года в музейно-выставочном центре «Россия - Моя история», в рамках проекта «Художники России – Героям Отечества», откроется новая выставка картин профессиональных художников из Санкт-Петербурга, приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Представленные на ней работы, выполненные в жанрах портрета и сюжетной картины, в разных техниках и материалах, будут посвящены подвигам участников Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, памяти Героев.

Авторами произведений выступают члены Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и региональной творческой общественной организации «Санкт-Петербургский Союз художников» - Сивачев Юрий, Новоселов Александр, Фролова Анастасия, Нестеров Тимур, Иноземцев Алексей, Лясина Дарья.

Проект «Художники России – Героям Отечества» организован депутатом Государственной Думы Олегом Ниловым в целях увековечения через выразительную силу искусства памяти
о защитниках Родины, об их бессмертных подвигах. Также среди его главных задач - отображение священной преемственности поколений Российских Воинов.  Бюсты и портреты Героев, картины с изображением сцен из фронтовой жизни и боевых подвигов участников Великой Отечественной войны и СВО, выполненные в различных художественных техниках и жанрах, будут  выставляться в образовательных учреждениях, в выставочных комплексах, музеях славы.

Первые выставки прошли в декабре прошлого года в здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Мариинском дворце), где состоялось торжественное открытие проекта, а также в здании Правительства Ленинградской области.

Для дальнейшей реализации проекта планируется взаимодействовать
с Министерством культуры, Министерством просвещения, Министерством высшего образования и науки, с Российской академией художеств, Союзом художников России, со всеми профильными художественными школами и вузами.

Выставка, приуроченная ко Дню Защитника Отечества продлится до 7 марта 2024 года в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история», Бассейная улица, 32, стр.1, ст.м. "Парк Победы".
Вход свободный.

Источник: Исторический парк «Россия – Моя история»
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