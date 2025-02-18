В Мариинском дворце открылась выставка «Свои. Герои»

В Ротонде Мариинского дворца открылась фотовыставка «Свои. Герои», на которой представлены 30 фотопортретов, посвящённых бойцам специальной военной операции, ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и «детям войны». Эта экспозиция создана в рамках проекта «Победа добра», приуроченного к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и объявленного в России Года защитника Отечества. Данная выставка не только отображает важные исторические события, но и подчеркивает значимость памяти о них для будущих поколений.

На открытии выставки председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский обратился к гостям с приветственным словом, в котором акцентировал внимание на том, что фотовыставка служит связующей нитью между поколениями. Он отметил, что это продолжение борьбы за защиту нашей великой Родины от фашизма и напомнил о том, как важно сохранять память о героических подвигах предков. «Это память, которую мы должны сохранить, не позволив исказить или уничтожить», — подчеркнул он. Бельский также высказал обеспокоенность тем, как всего за 30 лет Украина смогла стереть из сознания молодого поколения память о героизме и самоотверженности наших предков, что является тревожным сигналом для всех, кто ценит историческую правду.

Бельский выразил искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в организации выставки, подчеркнув, что в год 80-летия Победы такая тематика является особенно значимой и актуальной.

К участникам мероприятия также обратилась Екатерина Кондратьева, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. Она поблагодарила парламентариев за помощь в организации выставки и подчеркнула важность подобных мероприятий. По её словам, основная задача таких выставок — не только отдать дань памяти и уважения, но и воспитать в молодом поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Экспозиция «Свои. Герои» представляет собой не просто собрание фотографий, а глубокую эмоциональную историю, которая затрагивает сердца каждого, кто её посещает. Фотопортреты бойцов, ветеранов и свидетелей исторических событий рассказывают о мужестве, стойкости и самопожертвовании людей, которые пережили ужасные испытания, но не сломались. Каждое изображение — это олицетворение человеческой судьбы, наполненной страданиями и победами, которые мы обязаны помнить и передавать следующим поколениям.

Важность сохранения исторической памяти невозможно переоценить. Она формирует наше восприятие мира, помогает понять, кто мы есть, и куда движемся. Такие мероприятия, как выставка «Свои. Герои», играют ключевую роль в воспитании уважения к истории и культуре, а также в формировании гражданской позиции у молодежи. Они напоминают нам о том, что свобода и мир — это ценности, за которые стоит бороться, и что каждый из нас может внести свой вклад в защиту этих ценностей.