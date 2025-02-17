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Питерец.ру » Общество » День памяти героических защитников Невского пятачка

День памяти героических защитников Невского пятачка

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Сегодня мы вспоминаем защитников Невского пятачка, обращаясь к подвигу наших предков в годы Великой Отечественной войны.

Невский пятачок – крошечный, всего около двух квадратных километров, участок земли на левом берегу Невы, стал символом мужества и стойкости советских солдат во время Великой Отечественной войны. Его история – это история непрерывной борьбы, невероятных жертв и героического сопротивления. В сентябре 1941 года, когда блокада Ленинграда ужесточалась, отряды Ленинградского фронта, рискуя жизнью под непрерывным огнём врага, высадились на этот стратегически важный, но крайне уязвимый плацдарм. 

Этот клочок земли, постоянно подвергающийся жесточайшим артиллерийским и авиационным обстрелам удерживался войсками Ленинградского фронта вплоть до 17 февраля 1943-го. 

Их подвиг стал символом несломленного духа народа, способного жертвовать собой во имя Родины. Имена многих защитников Невского пятачка до сих пор остаются неизвестными, но их героизм запечатлен в истории и должен помниться нами всегда.

Сегодня, вспоминая защитников Невского пятачка, мы отдаем дань памяти всем павшим за Родину и с гордостью смотрим на нынешних защитников Отечества, участников специальной военной операции. Они продолжают славные традиции русских воинов, доказывая миру несокрушимость духа российского народа. Память о подвиге героев Невского пятачка живет в сердцах наших соотечественников и служит напоминанием о цене мира и необходимости защиты своей земли. Вечная слава героям! Вечная память павшим!

Источник: Администрация Ленобласти
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