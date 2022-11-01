Выставка «Пепел судеб. Донбасские хроники»

В здании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга представлена фотовыставка «Пепел судеб. Донбасские хроники». Это работы донецкого военного корреспондента Дениса Григорюка. Посетители могут увидеть кадры, запечатлевшие жизнь Донецка и небольших посёлков, Мариуполя и других освобождённых территорий с 2015 года по настоящее время. Это повседневность в условиях войны, будни солдат, балет, труд шахтёров, детство, смерть.

Экспозиция будет работать до 14 ноября. Помощь в ее создании оказало общественно-патриотическое движение «Вечно живые».

Ранее в Мариинском дворце открылась выставка «Мариупольский блокнот» петербургского художника Вячеслава Чеботаря. В основу вошли зарисовки с разрушенными памятниками архитектуры, портреты волонтёров, солдат, казаков-добровольцев, сцены солдатских будней. Свыше десятка рисунков выполнены мастером во время поездки в Донецкую Народную Республику с гуманитарно-образовательной миссией.