Масштабная выставка «За Ленинград!» в Историческом парке «Россия – Моя история»

В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открылась выставка «За Ленинград!», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и окончанию битвы за Ленинград - одного из самых ключевых событий Великой Отечественной войны.

Хроника 872-х блокадных дней, ставших символом беспрецедентного мужества и героизма жителей города и его защитников, представлена в семнадцати самостоятельных залах, объединенных в единую драматургическую линию. При помощи инсталляций, подлинных экспонатов, видеоряда, созданного на основе архивных материалов, исторических документов и фотографий, воспоминаний очевидцев и кинохроники военных лет, посетители экспозиции могут ознакомиться с событиями, происходившими как в осажденном городе, так и на фронте.

Реальные воспоминания участников Ленинградской битвы – солдат и офицеров Красной Армии, медиков, бойцов МПВО, жителей блокадного города позволяют посетителям соприкоснуться с событиями самой ожесточенной и продолжительной битвы в истории Великой Отечественной войны. Создатели выставки использовали современные экспозиционные приемы: видеоинфографику, анимацию, панорамные проекции, аудиоэффекты, позволяющие получить более полное представление о первых днях блокады, блокадном детстве, о работе ленинградской скорой (на основе дневника главного врача) и заводов, о долгожданной победе, послевоенном восстановлении города и многом другом. У посетителей есть возможность побывать на крыше дома осажденного города и увидеть панораму Ленинграда, пройти сквозь осколки снарядов, парящие в воздухе, увидеть сквозь пробоину в потолке небо блокадного города, узнать, как ленинградцы защищали достопримечательности, побывать на одной из огневых точек битвы за Ленинград, увидеть подлинные предметы блокадного времени, предоставленные частными коллекционерами.

В отдельном зале «Расскажи мне о войне», созданном на основе материалов одноименного историко-патриотического проекта музейно-выставочного центра, представлены подлинные истории и экспонаты, пережившие дни Ленинградской блокады и бережно хранящиеся в петербургских школьных музеях.

Масштабная экспозиция площадью 1500 м2 расположена в зале «ХХ век» и продлится до 8 сентября 2024 года.

Вход по билетам.

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