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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «На рассвете»

Премьера спектакля «На рассвете»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «На рассвете»

28 февраля в 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «На рассвете» в постановке режиссёра ТЮЗа, лауреата Российской национальной премии «Золотая Маска», номинанта Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и других престижных наград Тимура Кулова.

Это вторая постановка Тимура Кулова на сцене ТЮЗа. В 2023 году его спектакль «Нос» стал ярким театральным событием для зрителей и профессионалов, и был отмечен многими высокими наградами. В 2024 году в Пскове прошел фестиваль «Кулов-фест», который был посвящен творчеству режиссёра.

Создавая спектакль «На рассвете» Тимур Кулов вдохновлялся кинематографом 50-60-х годов 20-го века и известным фильмом Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?».

В постановке театра роли двух сестер — Джейн и Бланш Хадсон — сыграют народная артистка России Антонина Введенская и заслуженная артистка России Татьяна Ткач.

Режиссёр о спектакле: «Эта история про скоротечность и иллюзию любого успеха. Да и про скоротечность жизни, которая стремительно заканчивается, и ты вдруг осознаешь, что уже не молод и все позади.

Две главные героини — родные сестры, познавшие, но потерявшие славу и теперь доживающие свой век в безвестности и пустоте. Для меня эти героини из мира Величественного кино, из мира большого масштаба и объема в искусстве, каким оно было для людей в первой половине 20 века! Но теперь они никак не встраиваемы в век обмельчания и сиюминутности.

Тема обмельчания и безвозвратно потерянный масштаб творца (личности в искусстве), наверно, самая главная для меня в этой истории! Всё как-то обмельчало! Всего много, но все мелко! И это уже не мир актрис золотой эпохи Голливуда! Недаром все действие разворачивается в давно заброшенном кинотеатре на полторы тысячи мест, в который когда-то мечтали попасть все грезившие кино!»

Автор сценической версии и режиссёр-постановщик — Тимур Кулов

Художник — Николь Кламперт

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

В спектакле заняты: народная артистка России Антонина Введенская, заслуженная артистка России Татьяна Ткач, Анастасия Малахова, Глеб Борисов.

Даты следующих показов спектакля: 1, 14, 19 марта.

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Источник: ТЮЗ
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