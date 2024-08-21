ТЮЗ им. А.А. Брянцева открыл новый 103-й театральный сезон в Москве

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева впервые за свою историю громко открыл новый 103-й театральный сезон в Москве и принял участие сразу в двух масштабных культурных проектах!

3 и 4 августа спектакль «Обыкновенное чудо» впервые был показан для 6 тысячи зрителей (!) на открытой площадке Зеленого театра на VII Международном фестивале искусств «Вдохновение», который проходил в рамках празднования 85-летнего юбилея ВДНХ. Это был совершенно новый, впечатляющий формат показа мюзикла, который произвел настоящий фурор в столице.

8 августа театр вновь покорил Москву и принял участие в Фестивале «Горький + Москва», который проходит под руководством народного артиста России, художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова. Именно показом спектакля Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева «Мещане» на сцене МТЮЗа открылся этот грандиозный фестиваль, посвященный творчеству М. Горького.

МАСКАРАД

6 сентября в 19:00 состоится открытие сезона на родной сцене: зрителям будет представлена премьера спектакля «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова в постановке главного режиссёра ТЮЗа, многократного номинанта и лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреата Премии Правительства Санкт-Петербурга Сусанны Цирюк.

С 17:45 до 18:45 на площади перед театром пройдет масштабный флешмоб, в котором будут участвовать волонтеры и все желающие. В 18:00 начнется концерт молодежной рок-группы ХИЛЛАРИ, выступят артисты цирка, группа косплееров. На специальных щитах, установленных рядом с театром, любой желающий сможет создать свое граффити на тему ТЮЗа, Лермонтова, его драмы «Маскарад».

«Маскарад» — не только первая премьера нового сезона, но и первый спектакль Сусанны Цирюк в качестве главного режиссёра ТЮЗа им. А.А. Брянцева. Премьера спектакля пройдет в год 210-летия со дня рождения великого русского поэта, которое будет отмечаться в России в октябре 2024 года. Пьеса была написана в 1835 году и имеет блистательную историю постановок. Одна из самых знаменитых — постановка

В. Мейерхольда с декорациями А. Головина в 1917 году на сцене Александринского театра.

Главный герой — Евгений Арбенин — светский лев, игрок, не знающий поражений, на совести которого немало тёмных пятен, пытается отречься от прошлого и начать жизнь с чистого листа. Но жизнь окружающих его людей — это блистательный, зловещий маскарад, частью которого становится он сам. Стремления героя победить в себе «чёрного человека» терпят крах. Запутавшись в интригах и слухах, он совершает убийство своей жены. И позднее раскаяние уже не спасает его.

Сусанна Цирюк: «Наш спектакль – попытка проанализировать острые нравственные проблемы, встающие перед каждым из нас, особенно перед молодыми людьми на пороге «большой» жизни. Способен ли человек управлять своей судьбой? Неизбежно ли наказание за прошлые грехи? Можно ли изолироваться от социума и не зависеть от него? Важно ли быть самим собой или проще жить «под маской», скрывая своё истинное Я?»

Спектакль создает великолепная постановочная команда: художник-постановщик Алексей Тарасов, художник по костюмам Жанна Усачева, художник по свету Ирина Вторникова, хореограф Антон Дорофеев и композитор Василий Тонковидов. Музыкальным руководителем спектакля выступит Александра Чопик.

Главным художественным решением постановки станет создание образа мистического и ледяного Петербурга, за внешним холодом которого кипят нешуточные человеческие страсти. В костюмах персонажей объединятся исторические мотивы кроя 19 века со стилем стим-панк, а музыка, световое оформление и хореография подчеркнут и усилят эффект существования героев в двух сферах – реальной и инфернальной.

В главных ролях на сцену выйдут артисты театра — Дмитрий Ткаченко, Анна Потакова, Семен Толов, Екатерина Бездель.

НОВЫЕ ИМЕНА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА

103-й сезон театра станет новой страницей в жизни четырех молодых артистов, которые в августе были приняты в труппу. Это выпускник РГИСИ Глеб Борисов (курс В. Норенко), выпускник СПбГУП (курс Е. Александрова) Егор Погасий и выпускники СПбГУКиТ — Богдан Коршунов (курс А. Алексахиной) и Софья Шершнева (курс М. Бычковой). Новые артисты уже приступили к репетициям в новых и идущих репертуарных спектаклях.

НАГРАДЫ

16 июля ТЮЗ стал многократным номинантом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» со спектаклем «Медведь»: лучшее пластическое решение (хореограф) — Никита Борис; лучшая сценография (художник-сценограф) — Илья Архипов; лучшие костюмы (художник по костюмам) — Алёна Пескова; лучшее световое оформление (художник по свету) — Татьяна Яцюк; лучший исполнитель роли второго плана — Владимир Чернышов (Лука); лучшая исполнительница главной роли — Екатерина Бездель (Елена Попова); лучший исполнитель главной роли — Дмитрий Ткаченко (Григорий Смирнов, помещик); лучший режиссер — Илья Архипов; лучший спектакль малой формы.

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

С 11 по 14 сентября ТЮЗ им. А.А. Брянцева примет участие в Десятом Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. В рамках программы Форума для его участников будут показаны спектакли «Отрочество», «Лес», «Маскарад», «Обыкновенное чудо». Также в рамках Форума состоится панельная дискуссия на тему «Сохранение традиций и развитие театра для юношества и молодежи в эпоху цифровых технологий», модератором которой выступит директор театра С. В. Лаврецова, а в разговоре примут участие ведущие театральные деятели России и стран СНГ.

НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ

В 103-м сезоне театр планирует выпустить 9 новых спектаклей в постановке известных театральных режиссеров России и зарубежья по произведениям Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Корнея Чуковского, Василя Быкова. Ряд премьер театром запланированы к юбилейным датам писателей, которые будут отмечаться в 2024-2025 годах.

«Первая любовь»

29 ноября на малой сцене театра состоится премьера спектакля «Первая любовь» по повести И. Тургенева. Историю о взрослении и воспитании чувств молодого человека поставит Галина Зальцман — режиссер, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», а также обладатель многих других престижных театральных наград.

«Бременские музыканты»

13 декабря на большой сцене ТЮЗа зрители увидят знаменитый и любимый миллионами зрителей всех возрастов мюзикл Геннадия Гладкова «Бременские музыканты» в постановке одного из самых востребованных режиссеров музыкального театра, выпускницы факультета музыкального театра ГИТИСа, номинанта Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Дарьи Борисовой. Музыкальный спектакль в исполнении молодых артистов станет настоящим праздником для поклонников театрального искусства самых разных возрастов, настоящим подарком детям и взрослым на Новый 2025-й год.

Немного Голливуда

В декабре на малой сцене состоится премьера спектакля по мотивам романа американского писателя и сценариста Генри Фаррелла «Что случилось с Бэби Джейн?». В 1962 году роман был экранизирован с участием величайших кинодив Голливуда 20 века Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. В ТЮЗе историю двух сестер — Бланш и Джейн Хадсон, достигнувших актёрской славы и потерявших ее, поставит режиссер Тимур Кулов.

«Звезда на скамейке»

Первой премьерой 2025 года станет спектакль «Звезда на скамейке. Петербургские миражи» в постановке известного петербургского режиссера, композитора, арт-директора Международного фестиваля «Опера-всем» Виктора Высоцкого по новеллам и рассказам поэта и писателя Андрея Логинова.

«Краденое солнце»

В феврале на малой сцене главный режиссер Челябинского молодежного театра Иван Миневцев выпустит спектакль «Краденое солнце» по стихам К. Чуковского, автор пьесы – современный драматург Ирина Васьковская.

«Легенда о Гильгамеше»

В марте режиссёр Биркан Гёргюн (Турция), знакомый многим зрителям театра по постановке «Страдания юного Вертера», представит новый спектакль по одному из величайших произведений литературы Древнего Востока, который сравнивают с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера – «Легенда о Гильгамеше». «Гильгамеш» представляет собой первое по времени (время создания – 17 век до нашей эры, то есть еще до начала Троянской войны) дошедшее до нас литературное произведение человечества. Но вопросы, которые волновали людей 37 столетий назад, актуальны и сегодня.

К юбилею Великой Победы

В мае, к 80-летию Великой Победы, в театре состоится выпуск премьеры «Альпийская баллада» по повести Василя Быкова в постановке Тимура Кулова. Рассказ о трёх днях жизни бежавших из плена белоруса Ивана и итальянки Джулии многим знаком по фильму режиссера Бориса Степанова 1965 года, где главные роли исполняли Станислав Любшин и Любовь Румянцева.

«Драма на охоте»

Завершит 103-й сезон в июне премьера спектакля «Драма на охоте» по повести А.П. Чехова, экранизация которой Эмилем Лотяну под названием «Мой ласковый и нежный зверь» известна каждому. Эта премьера будет приурочена к 165-летию великого русского писателя. Автором инсценировки и режиссером станет Роман Кочержевский, известный своими постановками в театре Ленсовета.

Кроме того, в 2025 году зрителей ждут также премьерные спектакли в постановке Уланбека Баялиева, Егора Дружинина, Геннадия Тростянецкого. Новые театральные проекты уже в планах у Сусанны Цирюк и Тимура Кулова.

В 2025 году ТЮЗ отпразднует и юбилей великой актрисы, легенды театрального Петербурга, народной артистки России Ирины Соколовой.

ГАСТРОЛИ 103-го СЕЗОНА

В 103 сезоне театр продолжит вести активную гастрольную деятельность. Только до конца 2024 года уже запланировано почти 15 поездок по России и за рубежом!

Первые и важные для ТЮЗа им. А. А. Брянцева гастроли в новом сезоне начались уже в августе.

Продолжением яркого начала сезона станут дальнейшие поездки театра на престижные театральные форумы и фестивали. Только до конца года театром запланировано 15 поездок! Это будут гастроли, как по России (Ярославль, Астрахань, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Москва Екатеринбург), так и за рубежом (Казахстан, Алжир, Ереван, Тунис, Иран, Сербия).

ПРОЕКТЫ 103-го СЕЗОНА

В 103 сезоне зрителей ждут новые проекты театра — режиссерские лаборатории, Фестиваль молодой современной поэзии и, конечно, традиционно пройдут знакомые и любимые зрителями фестивали театра — «Б’АРТ’О», «Брянцевский фестиваль», «Молодежь. Театр. Фест», а также состоятся съемки патриотического проекта для молодежи «Герои нашего времени»

103-й сезон ТЮЗа им. А.А. Брянцева, несомненно, подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые театральные впечатления, став центром притяжения для всех поклонников театрального искусства!