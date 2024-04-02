19 апреля в 19:00 на малой сцене Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера спектакля «Ретро» по пьесе Александра Галина в постановке Александра Лебедева.

Александр Галин — драматург, киносценарист, режиссёр театра и кино. Его пьеса «Ретро», написанная в 1979 году, с успехом была поставлена во многих известных театрах страны — в Малом, МХТ, «Современнике», «Табакерке» и других.

Александр Лебедев — известный театральный режиссёр, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2013 г.), участник и лауреат престижных фестивалей. Поставил около 100 спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Магнитогорска, Новосибирска. В настоящее время — главный режиссёр «Драматического театра на Левом берегу» (Новосибирск) и главный режиссёр Омского музыкального театра.

По сюжету пьесы — дочь и зять, стремясь обустроить жизнь отца, решают найти ему жену, а невесты, перепутав время, приходят все сразу. За внешне забавной и нелепой ситуацией разворачивается история не только о столкновении двух поколений, но и история об обретении себя, принятии другого и осознании подлинных человеческих ценностей.

Спектакль рассчитан на зрителей старшего поколения, но и подросткам эта история тоже может быть интересна. Потому что на месте молодой пары, которая пытается решить судьбу своего отца, могут оказаться и те, кто сегодня еще только входит во взрослую жизнь.

Режиссёр о спектакле: «Пьеса называется «Ретро», и мы с коллегами немного играем в ретро. Действие происходит в 80-е годы ХХ века, мы не переносим его в какую-то другую эпоху, потому что в тексте пьесы много деталей, которые характерны для того времени. Суть не только в конфликте поколений, это само собой подразумевается, главный конфликт происходит между непреходящими человеческими ценностями и ценностями материальными.

Мне важно спровоцировать зрителя, заставить его размышлять, призвать к чуткости и эмоциональности. Спектакль — это инструмент, с помощью которого я хочу вести диалог со зрителем о жизни».

В спектакле заняты: народная артистка России Антонина Введенская, заслуженный артист России Сергей Жукович, Алиса Золоткова, Мария Соснякова, Василина Стрельникова, Анна Петросян, Радик Галиуллин.

Следующий показ спектакля: 27 апреля, 7 мая