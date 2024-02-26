15 марта в 19:00 на Малой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской в постановке артиста ТЮЗа Александра Иванова.

У пьесы Людмилы Разумовской интересная судьба. Она написана в 1980 году по заказу Министерства культуры СССР. Впервые в России была поставлена в 1982 году Семёном Спиваком на сцене Ленинградского театра Ленкомсомола. И с тех пор продолжает своё триумфальное шествие по сценам театров России и мира, став пьесой всех времен и народов.

Впервые спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» на сцене ТЮЗа был показан в октябре 2013 года. Две премьеры разделяет десятилетие. Постановка стала режиссёрским дебютом артиста Александра Иванова, а история о конфликте между учительницей и учениками — одним из самых любимых спектаклей у зрителей театра.

15 марта «Дорогая Елена Сергеевна» возвращается на сцену Театра юных зрителей — вновь в постановке Александра Иванова, но с другой актёрской командой. Исполнительница главной роли Елены Сергеевны — Анна Дюкова.

Это будет второе рождение спектакля «Дорогая Елена Сергеевна».

Драматург Людмила Разумовская о пьесе: «Очевидно, я случайно угадала глобальный конфликт. И я бы не ограничивала его извечным противостоянием отцов и детей, который будет существовать при любом строе. Скорее, здесь можно говорить о непреодолимых противоречиях между людьми, представляющими традиционные ценности, и теми, кто не имеет моральных норм и границ. В финале пьесы зло терпит поражение, причем герои-школьники наказывают себя сами, в этом и есть катарсис произведения».

Режиссёр Александр Иванов о спектакле: «Эта пьеса поставлена во всех городах Европы, где есть театр. Думаю, зачастую режиссеров привлекает тема насилия над личностью учителя, которая не теряет актуальности и на которую реагируют зрители. Я же для себя сделал открытие, что эта история построена на любви. Ребята любят свою учительницу, и сейчас они пришли к ней со своей бедой — как к другу, который может помочь. И она тоже любит своих учеников, доверяет им. И обе стороны пытаются разобраться, понять друг друга, колеблются до самого конца в том, как поступить. В результате Елена Сергеевна своим поведением, верностью своим идеалам, возможно, научила чему-то этих ребят».

В спектакле заняты: Анна Дюкова, Ирина Волкова, Юлия Корж, Данила Лобов, Семен Толов, Никита Худяков.