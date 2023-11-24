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Питерец.ру » Культура » Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева отправится на гастроли в Нижний Новгород

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева отправится на гастроли в Нижний Новгород

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ТЮЗ
1 декабря состоятся гастроли Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева в Нижнем Новгороде

Первого декабря состоятся гастроли Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева в Нижнем Новгороде. Гастроли пройдут в рамках празднования 95-летнего юбилея Нижегородского ТЮЗа.

Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева уже не первый раз поздравляет своих коллег с важными юбилейными датами: в 2012 году театр поздравил с 80-летним юбилеем Тверской ТЮЗ, показав спектакль «Начало. Рисунок первый», в 2013 поздравления в связи с 50-летним юбилеем принимал Воронежский ТЮЗ, зрители увидели спектакль «Повесть о господине Зоммере».  В феврале 2023, спустя 10 лет, театр поздравил Воронежский ТЮЗ с очередной круглой датой двумя спектаклями — «Счастливый неудачник» и  «Сказка о потерянном времени».

В декабре этого года показ спектакля «Счастливый неудачник» станет подарком ТЮЗа им. А. А. Брянцева коллегам Нижегородского ТЮЗа в честь 95-летия театра.

Нижегородский ТЮЗ был открыт в 1928 году благодаря инициативе известного артиста, антрепренера и режиссёра Н. И. Собольщикова-Самарина, и стал третьим в стране театром для детей и юношества. Все эти годы театр старался сохранить свои лучшие традиции. Именно поэтому в его афише сегодня русская и зарубежная классика, детская сказка и острая современная пьеса. В Нижегородской культурной жизни ТЮЗ уже давно занял прочное место. Он по праву вызывает интерес и любовь молодого зрителя, и серьезное внимание опытных театралов города.

Творческая деятельность коллектива в разные годы была неоднократно отмечена многими высокими наградами: премиями Министерства культуры СССР, званием лауреата III Международного фестиваля детских и юношеских театров в Софии, дипломами театральных фестивалей разных лет в Москве, Владимире, Таганроге и других городах России.

Спектакли театра становились лауреатами и участниками известных престижных фестивалей: «Большая перемена», «Голоса истории», «Реальный театр». В 2007 году Нижегородский ТЮЗ со спектаклем «Последние» в постановке Вячеслава Кокорина стал участником VIII Международного театрального фестиваля «Радуга».

Показ спектакля «Счастливый неудачник» по повести Вадима Шефнера в постановке известного российского режиссера Ивана Пачина станет завершающим ярким событием программы празднования юбилея одного из старейших театров России.

Главный герой повести «Счастливый неудачник» — мальчик Витя. Произведение во многом автобиографично, поэтому мы много узнаем о детстве самого автора. Он родился в Петрограде, детство его пришлось на 20-е годы прошлого века; он помнит и с огромной теплотой описывает дворы города, песни, игры, шутки и довоенные мечты тех, кто жил и рос рядом с ним. Но, несмотря на то, что события повести происходят сто лет назад, Витя, как и его друзья, сталкиваются с теми же вопросами, что и сегодняшние подростки. Что такое ответственность? Что такое друг и враг? Как научиться следовать своей мечте?

По концепции режиссера действие происходит в двух условностях: театральной и кинематографической, где спектакль – это процесс съемки фильма и одновременно – его показ в режиме реального времени.

Главные роли в спектакле исполняют народный артист России Валерий Дьяченко и актриса Анна Слынько.

Спектакль был высоко оценен профессионалами и пользуется большой любовью зрителей самых разных возрастов. За роль Вити в этой постановке Анна Слынько в 2022 году была номинирована на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой Софит». В 2022 году спектакль стал участником фестиваля молодой режиссуры «Ремесло» в г. Казань.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ТЮЗ
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