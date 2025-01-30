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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля "Лучшевсехний папа, или Краденое солнце"

Премьера спектакля "Лучшевсехний папа, или Краденое солнце"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
В Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце»

14 февраля в 19:00 в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева на малой сцене состоится премьера спектакля «Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» в постановке Ивана Миневцева. 

Иван Миневцев — главный режиссёр Челябинского молодежного театра, выпускник Российского института театрального искусства — ГИТИСа 2016 года. Ставил спектакли во многих театрах России, лауреат и участник различных театральных премий и фестивалей. 

Драматургической основой постановки стала инсценировка современного драматурга Ирины Васьковской по произведениям Корнея Чуковского «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит» и биографическим фактам из жизни известного детского писателя.

В центре внимания создателей спектакля взаимоотношения папы — Корнея Чуковского и его маленькой дочери — Муры, для которой были написаны все его лучшие стихи. Это история про столкновение двух миров — детского и взрослого. В них реальность переплетается с вымыслом, там появляются, созданные фантазией писателя персонажи, — Доктор Айболит, Бармалей, Крокодил, благодаря которым жизнь отца и девочки преображается. 

Режиссёр о спектакле: «Для многих родителей дети становятся центром мира. И Корней Чуковский не был исключением. Все его внимание было сосредоточено на младшей дочери. Но будучи не только отцом, но и настоящим художником, он создает из этой любви к дочери настоящее искусство — удивительные и добрые стихи, которые радуют и вдохновляют уже не одно поколение детей и взрослых во всем мире. 

Спектакль строится по законам детской игры. Для маленькой девочки Муры папа — целая вселенная. Девочка играет в эту вселенную, пытается найти в ней свое место, учится понимать и принимать законы этой вселенной.

Но это постановка не только о любви отца и ребенка, это еще и история о том, как важно любить и ценить своих родителей».

Роль Корнея Чуковского исполнит народный артист России Валерий Дьяченко, а роль дочери Муры — артистка ТЮЗа, лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга актриса Ирина Волкова.

Режиссёр-постановщик — Иван Миневцев

Сценография и костюмы — Варвара Иваник

Композитор — Константин Хазанович

Художник по свету — Денис Солнцев

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Дьяченко, Ирина Волкова, Юлия Корж, Максим Погольша, Богдан Коршунов, Константин Федин. 

Подробнее о спектакле: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/kradenoe-solncze.html 

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Источник: ТЮЗ
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