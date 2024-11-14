22 ноября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Евгении Варенцовой «Полёт над миром».

Жизнь каждого человека связана с мечтой о полете; как далеко влекут нас новые страны, а чувство сопричастности с Родиной – вернуться домой. Оба чувства сохраняются на всю жизнь. А для Евгении Варенцовой «расправленные крылья», та самая мечта, стала

поводом для творчества и темой персональной выставки «Полет над миром».

«Красной нитью» проходит тема полёта и птиц в творчестве Евгении. Теперь и зрителя завораживают высокая линия горизонта, скользящее планирование над зримым и осязаемым пространством, также как когда-то ее в самом начале творческого пути, в те мгновения, когда хотелось стать птицей, проноситься над миром легко и видеть его первозданную красоту с высоты взгляда богов. Евгения Варенцова родилась в старинном русском городе Костроме. Удивительная природа этих мест с широтой лесов, полей, неспешным движением Волги и зодчеством белокаменных церквей, взволновала многих русских художников. Для Евгении Варенцовой

красота родного края стала отправной точкой, вживила любовь к истории, сюжетам и мотивам пейзажа среднерусской полосы, с его романтичной монументальностью и особенным колоритом. Величавый образы родной земли в ее живописных произведениях

красноречиво свидетельствуют о любовном отношении автора к изображаемому, тонкости восприятия художника, светлом и оптимистическом мировоззрении.

Художник много путешествует, открывая для себя новые страны, таинственные уголки Земли. И каждый раз, испытывая неописуемый восторг перед совершенством такого разного и удивительного мира: горные хребты Кавказа, Крымские степи, вулканический рельеф Индонезии, джунгли, океан; запечатлевает красоту и ощущение от увиденного на холстах.

Выставка «Полёт над миром». продлится до 26 января 2025 года.

Вернисаж 22 ноября в 19.00.

Галереи «Течение» и «Мастерская художника».

Живопись.

Вход свободный.