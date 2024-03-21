Выставка «Страницы жизни»

28 марта, в 19:00 в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ состоится торжественное открытие персональной выставки «Страницы жизни» мастера живописи Оксаны Архиповой.

Знаковые произведения Оксаны Архиповой, среди которых работы большого формата, редко экспонируемые, и небольшие этюды, сделанные в один приём, жанровые сцены традиционных народных празднеств, портреты, натюрморты и пейзажи как впечатления от путешествий, вошли в экспозицию, что позволит оценить разнообразие и масштаб творческих идей мастера, её увлеченность самим рассказом Жизни.

Оригинальные, удивительно чистые, поэтичные моменты, в которых господствует некая гармония между природой и человеком, его делом жизни и миром вещей, отражены на полотнах художника.

Подобранные для выставки работы — приоткрывающие мир людей и вещей, внимательные к натуре и чуткие к любому проявлению жизни, и так много рассказывающие о самом живописце. Ведь судьба и творчество художника О. Архиповой похожи на повесть, наполненную добротой, испытаниями, яркими впечатлениями и увлекательными путешествиями. Как и положено в доброй сказке, все началось с мечты. Оксана мечтала стать художником…

Познакомится с творческим путем и главными темами произведений Оксаны Архиповой можно будет в Музее современного искусства АРТМУЗА с 27 марта по 27 мая 2024 года.

Вернисаж состоится 28 марта, в 19.00.

Вход, как и всегда в АРТМУЗЕ, свободный.