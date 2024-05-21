Выставка «Холодное Мерцание Космоса»

25 мая, в 13:00 в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ состоится открытие персональной выставки Иллюзиона «Холодное Мерцание Космоса», художника, дизайнера и архитектора Игоря Иванова.

А хотели бы вы попасть в техногенную космическую реальность дальних планет, растворившись в безграничном пространстве неведомых миров? Эксклюзивные авторские инсталляции, выполненные из переработанных, уже когда-то бывших в употреблении материалов, будут представлены в новом пространстве Артмузы – Иллюзион.

Здесь, во внутреннем дворе Артмузы пройдёт знакомство с миром магического реализма Игоря Иванова. Ошеломительная, фантастическая экспозиция автора приглашает зрителей в уникальное путешествие по просторам космической вселенной, воплощающей в себе таинственные отголоски холодного пространства и мерцающих таинственных загадок.

В нашем мире искусства, когда каждый шаг художника - это созвучие эпохи и эмоций, творчество Игоря Иванова выделяется особенным звучанием. В его произведениях мы видим переплетение древних легенд и современных технологий, архаической красоты, космического величия и симбиоз прошлого и будущего. Он создает древние города и храмы, в которых архаика и первобытность органично сочетаются с современными технологиями. Творчество Игоря Иванова - это интеллектуальное искусство, проникающее сквозь времена и взывающее к первичным кодам памяти. Мастер ловко запечатлевает циклические круги околоземного космического пространства в своеобразные хроники и ведет своего зрителя в мир магического реализма, где возможно всё - где история человечества шире и полна потенциальных прогрессивных возможностей. А древняя память, как ей и положено, говорит образами, через свежесть ощущения форм и математической симметрии.

Присоединяйтесь, будем вместе открывать этот новый эпицентр культурных впечатлений в сердце АРТМУЗЫ!

Для справки: Игорь Иванов – петербургский художник, дизайнер и архитектор. Его творчество пронизано увлечением космосом, уфологией, древней историей и научной фантастикой. Индивидуальный авторский стиль скульптур и ассамбляжа Иванова ярко выражены и признаны как в России, так и за рубежом. Работает мастер исключительно в авторской манере, используя вторсырьё от бытовой и электронной техники.

На сегодняшний день, художник провел более 25 персональных выставок, работы находятся в коллекции Русского государственного музея, музее нонконформистского искусства.

Выставка «Холодное Мерцание Космоса» продлится с 25 мая по 31 сентября.

Часы работы с 13:00 до 20:00 ч.

Вход платный. Возрастная категория 0+

АРТ-РЕСАЙКЛИНГ.