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Питерец.ру » Культура » Выставка «Вначале была мечта»

Выставка «Вначале была мечта»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
18 июня в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка «Вначале была мечта».

В Музее современного искусства АРТМУЗА открыта выставка «Вначале была мечта». В её составе графические и живописные работы учеников академической художественной школа для взрослых и детей «ПроАрт».

Для каждого человека, который занимается творчеством очень важно признание. Выставка «Вначале была мечта» и есть факт признания творчества, это и уникальная возможность подвести промежуточные итоги, в полной мере осмыслить вклад художников-преподавателей, а ученики смогут не только продемонстрировать умения и навыки, но и ощутить глубокое волнение и ответственность за своё творчество, которое они представляют посетителям АРТМУЗы

«ПроАрт» – академическая художественная школа для взрослых и детей в Санкт-Петербурге. Ставит своей целью сделать изобразительное искусство доступным для каждого. Не важно, сколько Вам лет, есть у Вас художественная подготовка, или Вы впервые взяли в руки карандаш, умелые преподаватели, профессиональные художники помогут почувствовать себя настоящим художником, но вначале всего всегда стоит мечта.

«ПроАрт» – это авторская универсальная программа. Все педагоги – выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и действующие преподаватели ведущих художественных ВУЗов Санкт-Петербурга, члены Союза Художников России.

Выставка «Вначале была мечта». продлится до 18 августа 2024 года.
Вернисаж 20 июня в 19.00.

Вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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