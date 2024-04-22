23 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется персональная выставка Людмилы Чувиляевой «Хвостатая душа Петербурга»!

«Хвостатая душа Петербурга» - это результат творческих поисков и вдохновения Людмилы Чувиляевой, известного петербургского художника, чьи работы приобрели широкую популярность.

Любимые коты Людмилы Чувиляевой и ее забавные персонажи – «музорики», сегодня являются «визитной карточкой» мастера и стали настоящим явлением в мире искусства. Автор сотрудничает с крупными издательствами, проводит персональные выставки, ее работы украшают галереи и самое важное - радуют сердца зрителей своим очарованием и искренностью!

Приглашаем в Артмузу лично познакомиться и пообщаться с «музориками», ощутить умиление и радость от их образов, а так же насладиться красотой Санкт- Петербурга в творчестве Людмилы Чувиляевой!

Музей современного искусства «Артмуза»

Галерея «Улица Малевича»

Цифровая живопись.

23 апреля - 23 июня 2024

Вернисаж: 24 апреля в 19:00