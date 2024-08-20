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Питерец.ру » Культура » Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»

Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»

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Опубликовал: Вадик Котов
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АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА открылась выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»

20 августа в Музее современного искусства АРТМУЗА открылась выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»!

Художник Анна Валерьевна Владимирова-Лаврова родилась в Москве в августе 1980 года. С 1987 по 1997 годы училась в ДХШ САО. После школы
поступила в МПГУ имени В.И. Ленина на художественно-графический факультет. После института, с 2002 по 2006 годы, трудилась преподавателем рисунка и живописи в Московской Школе Художественных Ремёсел.
Анна Владимирова-Лаврова – член Творческого Союза Художников России, член Международного Художественного Фонда и Творческого Объединения «Художник». С 2004 года участвует в выставках. Любимые жанры: натюрморт и пейзаж.
Графические и живописные работы на персональной выставке в АРТМУЗЕ московского художника Анны Владимировой-Лавровой,
выполненных в смешанной технике (пастель, гуашь, акварель, цветные карандаши) на тонированной бумаге. В этих натюрмортах и пейзажах чувствуется уверенное владение композицией, хорошая школа рисунка, умение облекать натурные впечатления в изящные формы декоративной стилизации. А темы художник показывает разные, но как подсказывает название выставки всё «О городах и растениях».
Анна Владимирова-Лаврова из мастеров в чьей власти – реальность. Помыслить, придумать и воспринять идею – это одно, позволить себе пережить и воплотить эту идеей на практике – совсем другое. Художник принимает в себя натуру, анализирует и чувствует её, доверяя своей руке и интуиции. В результате на холсте и бумаге происходит столкновение, или, лучше сказать, слияние формального, продуманного и — внутреннего, чувственного, неосознаваемого. Художник, в общем-то, — формалист, пытается вложить в свои работы некий смысл. Его внутренней основой является энергия места или предметов, мной изображаемых, энергия моих собственных мыслей и энергия непознаваемого. Произведения Анны Владимировой-Лавровой – фрагменты жизни, растянутые во времени. В них нет людей, но они, хочется верить, очеловечены и человечны…
Вход свободный.

Вернисаж: 22 августа в 19:00
Выставка: 20 августа — 21 октября 2024
Галерея «Дизайн Клаб» 2 этаж
Живопись, графика

Источник: АРТМУЗА
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