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Питерец.ру » Культура » Выставка «А ВОТ И Я!»

Выставка «А ВОТ И Я!»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
«Что ты чувствуешь? Как это написать? То, что руками не потрогать?» — петербургская художница и член IFA Анна Егерева

«Что ты чувствуешь? Как это написать? То, что руками не потрогать?» — петербургская художница и член IFA Анна Егерева впервые показывает публике самые искренние свои работы, поймавшие ощущения горожан и живую сущность Петербурга. Живопись будет все лето экспонироваться в Артмузе.

Именно жизнь становится объектом художественного исследования автора, во всех ее проявлениях: перепадах настроения, любви, пасмурности, тепле, приключениях. Все это ассоциируется одинаково точно и с Петербургом как городом, так и людьми, кому посчастливилось здесь жить, связать с ним ностальгические воспоминания. Неоднократно, описывая именно эту серию работ, Егерева обращается к стихам Марины Цветаевой: вероятно, в самом искреннем своем творчестве она так же, как и поэтесса, стирает и без того размытую грань между физическим и чувственным.

Так и живописный стиль художницы узнаётся экспрессией, некой размытостью линий и цвета; сюжеты взяты из жизни, но воспринимаются, как попытка вспомнить сон, который только что видел, но детали всё ускользают. Художественное образование Анна Егерева получила в Институте им. Репина, работает не только в живописи, но и иконописи: на счету автора бронзовая и золотые медали от СПбТСХ в данных номинациях. Является членом Творческого Союза художников, регулярно участвует в выставках, в том числе с объединением «Митьки», с 2009 года. Работы Егеревой хранятся в собрании Старооскольского государственного художественного музея.

Куратор — Марина Гуревич.

АННА ЕГЕРЕВА

А ВОТ И Я!

2 июня — 30 августа 2022

Вернисаж 3 июня (пт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Течение», 3 этаж

Живопись, 0+

Источник: Артмуза
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