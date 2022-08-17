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Питерец.ру » Культура » Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»

Выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
АРТМУЗА приглашает на творческую встречу с художниками «Круга Ферапонтова»

2 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Дачники. Из Переделкино в Ферапонтово» Анны и Александра Мессерер. 3 сентября состоится вернисаж и творческая встреча с авторами.

Выставочный проект «Дачники» представляет живописные и графические работы московских художников. У художников два любимых места обитания — Переделкино, оказавшееся сейчас уже в черте Москвы, и северное Ферапонтово. В обеих локациях они фактически оказываются «дачниками», приезжающими на лето, не живущими круглый год.

За легковесностью и поверхностью такого названия есть своя внутренняя философия и взгляд на мир. Частая перемена мест способствует погружению в творчество, отметая излишние хозяйственные хлопоты.

Оба места чрезвычайно важны в творчестве авторов. Переделкино — городок писателей, где когда-то произошла встреча Мессереров. А Ферапонтово — монастырь, фрески Дионисия - это то, о чем весь год можно мечтать, и каждый раз испытывать благодарность и счастье, приезжая вновь. В 2006 году у Анны и Александра появился в Ферапонтово свой «Серебряный дом». Барский дом 1859 года постройки, в деревне Красново, на канале принца Вюртембергского, старинной Мариинской водной системы, является их источником вдохновения, запечатлённым на многих полотнах и картонах.

Вокруг монастыря сложилась тесная компания художников, которые дружат, сотрудничают и устраивают совместные выставки. Этот дух совместного творчества Анна и Александр постарались перенести в Переделкино, когда, пять лет назад открыли там домашнюю галерею «Сад». В проходящих выставках в первую очередь участвуют художники «Ферапонтовского круга».

Анна Мессерер родилась в Москве в 1969 году. Закончила МАрхИ. Член ТСХР с 1992 года. Участник российских и зарубежных выставок и проектов. Ее работы находятся в музее «Новый Иерусалим», «Царскосельской коллекции», Музее Фресок Дионисия, Череповецком музейном объединении, Муромском художественном музее, а также в частных коллекциях России, Японии, Италии, Германии, США и др. Ведёт детскую студию живописи в Переделкино. Совместно с Александром Мессерером организовала домашнюю галерею «Сад», где прошло уже более десяти тематических и персональных выставок. Александр Мессерер — художник и педагог, член ТСХР. Родился в Москве в 1960г, в потомственной театрально-художественной семье. Закончил Московский полиграфический институт в мастерской М.П. Митурича. Брал уроки у графика Д. Лиона. Иллюстрировал книгу Даниила Хармса (в переводе Мананы Менабде, 2018) и стихи поэта Василия Крюкова. Участник выставок художников «Круга Ферапонтова».

Выставка «Дачники. Из Переделкино в Фарапонтово» продлится в АРТМУЗЕ до 2 ноября.

Вернисаж в присутствии авторов пройдет 3 сентября в 17:00.

Куратор Марина Гуревич

Источник: Артмуза
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