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Питерец.ру » Культура » Выставка Ларисы Голубевой «Живопись»

Выставка Ларисы Голубевой «Живопись»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Выставка известного искусствоведа Ларисы Голубевой откроется в АРТМУЗЕ

4 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА начнет работать ретроспективная выставка «Живопись» Ларисы Голубевой. Искусствовед, куратор и художник представит работы с 1990-х по 2022 год на вернисаже 10 ноября.

Лариса Голубева – практически единичный феномен, самобытный, не на кого не похожий, удивительно тонкий и сильный одновременно художник и человек. Многие годы общения Ларисы с художниками в качестве куратора выставок (основные проекты: ежегодный «Петербург», Международное биеннале «Диалоги», Фестиваль экспериментального искусства, выставка «Крупным планом», многочисленные персональные выставки) отразилось в ее творчестве, однако живопись Голубевой – явление вполне самостоятельное.

Излюбленные темы – городской пейзаж, фигурные композиции, в которых часто присутствует тема человеческой разобщенности, одиночества. В них невероятным образом сочетается знание истории искусств, наших петербургских живописных традиций, а самое главное – искренность. И этот немного грустный петербургский лирик, меланхоличный, но очень светлый человек, пройдя долгий путь, хочет рассказать обо всем в своих нежных холстах, в очень интимном пространстве картин.

Лариса Александровна Голубева – искусствовед, куратор, художник, экс заведующий отделом новейших течений ЦВЗ «Манеж», член Санкт-Петербургского отделения АИС. Родилась в Ленинграде в 1951 году, окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Член Международных академий «Greci-Marino», «Accademia Severiade»; «Neuer Sachsischer Kunstverein», Дрезден. Автор более 100 статей по изобразительному искусству, в том числе публикации в Энциклопедическом словаре современного искусства (Ferrara, Italy), ARTELIBRE (Madrid, Spain), New York Arts Magazine и пр. Участник около 100 выставок: в России, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Италии, Австрии и США. Работы хранятся в коллекциях Музея нонконформизма, «Царскосельской коллекции», Музее творческого объединения «Митьки»; Музее современных искусств им. С. П. Дягилева, Собрании «Neuer Sachsischer Kunstverein» (Дрезден) и других.

Выставка «Живопись» Ларисы Голубевой продлится в АРТМУЗЕ до 1 февраля. Торжественная церемония открытия в присутствии автора состоится 10 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: АРТМУЗА
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