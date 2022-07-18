ента новостей

19:40
Вернисаж "Просто портрет"
19:36
Выставка работ Анны Егеревой «А вот и я!»
16:56
В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»
16:52
Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров
13:38
В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта
13:30
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава «Бизон»+ «Александрит»+ «Юрмала»
13:26
В Ленобласти вертолет Росгвардии совершил жёсткую посадку
12:07
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял в женщину
12:01
В Петербурге пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь
11:57
В Колпино задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении пенсионерки
11:28
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке моторной яхты
11:12
Какую ягоду любил Петр?
09:43
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения автомобильного транспорта
09:40
В Ленобласти неизвестный выстрелил девочке в голову
09:34
Налог с переводов на карту
09:19
В Ленобласти завершился чемпионат по военно-прикладному спорту Северо-Западного округа Росгвардии
09:18
Как заражаются столбняком
09:16
В Ленобласти ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой
07:46
Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Индиане
21:16
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» начали новый чемпионат РПЛ с ничьих
15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
20:56
Над Петербургом экипажи морской авиации провели тренировку воздушной части Главного военно-морского парада
16:26
Ах Астахова выступит на ROOF FEST в Петербурге
16:20
Политех посетил премьер-министр Мьянмы
15:57
В Ленобласти мужчина стрелял из обреза в подростка
15:47
В Пушкине задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля
15:04
В Петербурге мужчина, на почве ревности до смерти избил свою сожительницу
15:00
В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны
14:51
В Петербурге задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства петербурженки
14:46
В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медработника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка работ Анны Егеревой «А вот и я!»

Выставка работ Анны Егеревой «А вот и я!»

0
6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
«Что ты чувствуешь? Как это написать? То, что руками не потрогать?»

«Что ты чувствуешь? Как это написать? То, что руками не потрогать?» — петербургская художница и член IFA Анна Егерева впервые показывает публике самые искренние свои работы, поймавшие ощущения горожан и живую сущность Петербурга. Живопись будет все лето экспонироваться в Артмузе.

Именно жизнь становится объектом художественного исследования автора, во всех ее проявлениях: перепадах настроения, любви, пасмурности, тепле, приключениях. Все это ассоциируется одинаково точно и с Петербургом как городом, так и людьми, кому посчастливилось здесь жить, связать с ним ностальгические воспоминания. Неоднократно, описывая именно эту серию работ, Егерева обращается к стихам Марины Цветаевой: вероятно, в самом искреннем своем творчестве она так же, как и поэтесса, стирает и без того размытую грань между физическим и чувственным.

Так и живописный стиль художницы узнаётся экспрессией, некой размытостью линий и цвета; сюжеты взяты из жизни, но воспринимаются, как попытка вспомнить сон, который только что видел, но детали всё ускользают. Художественное образование Анна Егерева получила в Институте им. Репина, работает не только в живописи, но и иконописи: на счету автора бронзовая и золотые медали от СПбТСХ в данных номинациях. Является членом Творческого Союза художников, регулярно участвует в выставках, в том числе с объединением «Митьки», с 2009 года. Работы Егеревой хранятся в собрании Старооскольского государственного художественного музея.

Куратор — Марина Гуревич.

АННА ЕГЕРЕВА

А ВОТ И Я!

2 июня — 30 августа 2022

Вернисаж 3 июня (пт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Течение», 3 этаж

Живопись, 0+

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-05-2022, 17:31
Выставка «А ВОТ И Я!»
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
21-01-2022, 11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
1-06-2018, 13:32
Художница Ирина Романовская сделала серию работ на тему "Красочный Петербург"
29-03-2021, 20:23
Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»
1-06-2015, 08:32
Выставка «Живопись стеклом»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
140
Вчера, 15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
0
291
14-07-2022, 15:16
В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет
0
234
14-07-2022, 11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
0
162
13-07-2022, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
Наверх