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Питерец.ру » Культура » Выставка петербургской художницы Анны Юрьевны Лапыгиной «Большое путешествие»

Выставка петербургской художницы Анны Юрьевны Лапыгиной «Большое путешествие»

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37
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Дворец конгрессов
Выставка Анны Юрьевны Лапыгиной «Большое путешествие» в Государственном комплексе «Дворец конгрессов»

В разгар лета, когда все мы стремимся странствовать, в Константиновском дворце открывается персональная выставка пастелей петербургской художницы Анны Юрьевны Лапыгиной «Большое путешествие».

В экспозиции представлены несколько десятков пейзажей, созданных автором преимущественно на пленэре во время многочисленных поездок по стране и за рубежом. География путешествий обширна: солнечная Испания и Прованс, Италия и Хорватия, старые русские города и Крым, строгий Петербург. Анна Лапыгина любит работать с натуры, стараясь запечатлеть в своих работах зыбкое ощущение момента: стремительно меняющийся свет, легкие сумерки, нагретый солнцем воздух, быстрое движение облаков.

А.Лапыгина работает почти исключительно в пастели – технике, которая хороша как для быстрых пленэрных зарисовок, так и для серьезных студийных работ, и позволяет добиваться ясного цветового звучания, чуть смягченного присущей пастели матовой, бархатистой фактурой.

На выставке, помимо пейзажей, представлено и несколько детских портретов. И это даже закономерно, поскольку, по признанию самой художницы, активно путешествовать они с супругом, художником Дмитрием Селивановым, стали именно с рождением детей, и всегда отправляются в путешествия большой дружной семьей.

Анна Лапыгина (р. в 1980 г.) училась на художественно-графическом факультете Владимирского государственного университета, закончила Российскую Академию Художеств (живописный факультет), работала в Петербурге в качестве театрального художника, участвовала в нескольких монументальных проектах. Член Национального Союза Пастелистов России, участница многочисленных выставок, имеет множество наград и премий, педагог.

Выставка продлится с 1 июля по 1 августа, ознакомиться с ней можно в ходе обзорных экскурсий по Константиновскому дворцу, а также посетить отдельно, по предварительному согласованию.

Источник: Дворец конгрессов
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