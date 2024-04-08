Выставка «Ключи от рая»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку художника Сергея Секирина, который предлагает авторскую трактовку традиционных сюжетов.

Войти в художественный мир Сергея Секирина возможно, лишь забыв иконографию и выбросив ключи к традиционным аллегорическим шифрам. На его картинах разворачивается особое символическое пространство, в котором зрителю предстоит ориентироваться самостоятельно, руководствуясь исключительно собственным опытом.

Как и положено живописцу, Сергей немногословен — он не очень любит рассказывать истории создания своих картин или объяснять значение отдельных деталей. Иногда за этими деталями скрывается стремление достичь того или иного живописного эффекта, но чаще — авторское, замкнутое на личные переживания видение определенного образа. Подобная «оптика» доступна каждому, поскольку мифы и предания — это дар человечеству, помогающий соизмерять себя с миром.

Обращаясь к евангельскому сюжету об искушении Христа в пустыне, на который мы неизбежно смотрим глазами Ивана Крамского, воплотившего человеческую сущность Спасителя, Сергей Секирин предлагает зрителю зеркало. Картина «Искушение» — портал в мир свободных ассоциаций и личных ощущений, а погружение в себя далеко не всегда приятная прогулка. Об этом свидетельствуют и другие работы автора, которые повествуют о переживаниях, сопутствующих таким состояниям, как одиночество, тревога, боль.

Художник дает зрителю и надежду, напоминая, что в любую темницу духа способен проникать свет и выход из нее всегда существует. Верующий человек предположил бы, что сюжет картины «Перед рассветом» предвосхищает не Страсти Христовы, но обещание вечной жизни. А скептик разглядел бы здесь образ человека, героически принимающего судьбу.

В программной работе «Ключи от рая», изображающей крестные муки святого Петра, одолеваемого бесами, присутствует образ лодки на горизонте. Согласно сложившейся иконографии, якорь и лодка свидетельствуют о спасении, преодолении смерти, но в прочтении Сергея Секирина это аллегория смертного греха уныния — нежелания вести внутреннюю борьбу.

Готовых ответов и трактовок у художника нет. Представленные на выставке картины — плод многолетней работы в мастерской: определенная работа предстоит и зрителю.

Сергей Секирин. Ключи от рая

Даты проведения выставки: 12 апреля 2024 — 14 июля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург