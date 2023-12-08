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Питерец.ру » Культура » Выставка «Рожденные пешками»

Выставка «Рожденные пешками»

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку иранского художника и дизайнера Сиамака Филизаде

Музей современного искусства Эрарта рад представить первую выставку иранского художника и дизайнера Сиамака Филизаде, чьи произведения вызывают огромный интерес в искусствоведческом сообществе. На этой выставке зритель сможет погрузиться в мир фантастических мегаполисов, созданных талантливым художником.

Каждое произведение Сиамака поражает своей детализацией и глубиной, сопоставимой с классическими персидскими миниатюрами. Имя Сиамака Филизаде хорошо известно в мировой художественной среде. Его работы уже занимают почетное место в постоянной коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке и других престижных арт-институциях по всему миру. Он является одним из самых талантливых и востребованных художников своего поколения.

На выставке в музее Эрарта будут представлены 10 крупноформатных произведений Сиамака Филизаде, в которых он создал удивительные фантастические мегаполисы. Зритель сможет увидеть, как персонажи, предметы и смыслы переплетаются в сложные узоры, раскрываясь во всей своей красоте и загадочности. Чем дольше вы смотрите на эти произведения, тем больше деталей вы замечаете, и они продолжают удивлять вас.

Особое внимание заслуживает серия работ Сиамака Филизаде под названием "Важных новостей не бывает". В этих работах художник представляет несколько сквозных сюжетов, в которых персонажи, знакомые по его предыдущим работам, снова оживают.

Он создает грандиозную панораму новейшей истории вымышленной страны, где развиваются социальные потрясения, культурные сдвиги, военные перевороты, межконфессиональные конфликты и другие горячие темы современности.

Главные персонажи Сиамака Филизаде, такие как главнокомандующий, алчный пожиратель нефти, клоун, тучный султан и пророк, имеют ярко выраженные черты, которые усиливаются присутствием их сфер влияния, представленных в виде "говорящих" деталей. Художник создает неповторимую атмосферу, в которой герои играют свои "звездные" роли на фоне жизни обычных людей.

Выставка Сиамака Филизаде в музее Эрарта станет настоящим событием в мире искусства. Его произведения поражают воображение и заставляют задуматься о современном обществе и его проблемах.

Не упустите возможность окунуться в уникальный мир этого талантливого художника и насладиться его неповторимым творчеством.

Даты проведения выставки: 15 декабря 2023 — 14 апреля 2024
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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