Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»

Музей Эрарта представляет первую в России выставку цифрового художника Адама Мартинакиса, чьи работы позволяют зрителю получить метафизический опыт переживания пустоты.

• Безликое тело как символ самой жизни

• Пространство как вечная зона ожидания

• Искусство как мост между личным и универсальным

В работах Адама Мартинакиса едва ли можно встретить что-то, кроме человеческих тел: они переплетаются, соединяются, перетекают из одного в другое, рассекают друг друга, распадаются на части или растворяются в пространстве. Застывшее движение является здесь выразительным средством, как в танце, а безликое тело — символом самой жизни.

Автор рассматривает тело как некую базовую единицу. «Я исследую взаимоотношения между людьми и их поведение, причины и следствия их поступков, пытаясь изобразить прошлое и будущее в замершем концентрированном настоящем», — поясняет художник. Искусство становится для него мостом, соединяющим дух и материю, живое и отсутствующее, личное и универсальное. А пространство в произведениях Мартинакиса превращается в вечную зону ожидания между пунктами А и Б: здесь нет гравитации, а тела находятся в состоянии постоянной трансформации.

В экспозиции в Эрарте будет представлено 45 работ автора. В каждой из них Мартинакис фокусирует объекты друг на друге, при этом не приглашая нас вступить с ними в контакт. Ограничиваясь минимумом действующих лиц, художник позволяет зрителю сосредоточиться на главном — на вибрациях жизни, разлитых в его работах. Благодаря этому зритель получает метафизический опыт переживания пустоты. Соприкоснуться с этим идеальным, по мнению художника, пространством посетители музея смогут до 1 августа 2021 года.

Цвет выставки — Manders. Designers Guild

Даты проведения выставки: 29 апреля 2021 — 01 августа 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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