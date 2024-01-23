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Питерец.ру » Культура » Бесплатные кинопоказы в Центре Пиотровского

Бесплатные кинопоказы в Центре Пиотровского

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГО ВООПИК
В Петербургском центре культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского состоятся показы кинокартин, посвященных блокадному Ленинграду.

В Петербургском центре культурного наследия им. академика Б.Б. Пиотровского (ул. Захарьевская, д. 14) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоятся показы кинокартин, посвященных блокадному Ленинграду. Фильмы раскрывают героические страницы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Так, 1 февраля в 18.00 состоится показ фильмов, которые представит Петербургский союз непрофессиональных кинолюбителей (ссылка на запись: https://voopik-spb.ru/events/kinopokaz-filmov-o-blokade-leningrada/). В программу войдут фильмы, созданные авторами разных возрастов. Ведущий кинопоказа – исполнительный директор Союза Надежда Селиванова.

6 февраля в 18.00 режиссер Максим Якубсон представит картину «Архитектура блокады» — документальный фильм-расследование о маскировке Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (ссылка на запись: https://voopik-spb.ru/events/pokaz-dokumentalnogo-filma-arkhitektura-blokady/). Картина создана в рамках проекта «Сохраненная культура» и дает наглядное представление о том, как менялся во время блокады облик Петропавловской крепости, Исаакиевского собора, Зимнего дворца. Как создавался «виртуальный» Смольный и «прятались» от налетов немецкой авиации мосты, вокзалы, заводы и даже боевые корабли, стоявшие в Неве. Герои документального расследования — люди мирных профессий: архитекторы, художники, инженеры, музейные работники, альпинисты, оставшиеся в окруженном врагами городе и защитившие от уничтожения его главные здания и памятники.  Картина отмечена рядом престижных наград. В их числе: главный приз «За лучший документальный фильм» на I Открытом российском кинофестивале патриотического кино «Малая земля» (Новороссийск), Серебряный знак Союза архитекторов России (Москва) и мн. др.

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Источник: СПбГО ВООПИК
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